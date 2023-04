Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Am Abend des 20. September 2020 wurde die Landbäckerei Ernst in der Vinninger Wiesenstraße 13 durch einen Großbrand schwer beschädigt. Viele Gerüchte und Spekulationen gab es seither. Jetzt kündigte Bäckermeister Stefan Ernst die baldige Wiedereröffnung an.

Viele Überlegungen hatte der Bäckermeister angestellt, dem es dabei auch um die Zukunft seines ältesten Sohnes Niklas ging. Dieser hat nach seiner Gesellenprüfung