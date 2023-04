Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Am Ortseingang von Bundenthal kann man eine Zeitreise machen. Mustang, Corvette, Plymouth, Cadillac, Chevrolet: Alles, was in den 1960er und 1970ern Rang und Namen auf US-amerikanischen Straßen hatte, steht dort aufgereiht und für eine Probefahrt bereit. „Heartbeat Cars“ nennt Georg Mehr sein Unternehmen, für ihn zugleich persönliche Passion.

Vor sechs Jahren hatte der Bundenthaler Georg Mehr rein als Hobby mit dem Ankauf von Oldtimern in den USA begonnen und diese dann in Deutschland weiterverkauft. Ein zunächst für