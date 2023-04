Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Dass das Herz einer zierlichen Frau wie Ursula Metzger, von allen Uschi genannt, groß sein kann, das hat sie in den letzten 16 Jahren bewiesen. So lange sammelt sie Trinkgeld oder Kaffeegeld in ihrer Autowaschanlage für gute Zwecke. 56.000 Euro sind zusammengekommen. Nun ist Schluss.

Im Jahr 2005 eröffnete sie mit ihrem Mann Hans Metzger die Autowaschanlage im Industriegebiet. Seitdem wird jeder Cent Trinkgeld oder Kaffeegeld in die Sammelbüchse gesteckt. Waren es zum Spendenstart