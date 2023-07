Am Sonntag endet die 65-jährige Geschichte der Karmelitinnen in Hauenstein. Dann wird das Kloster aufgelöst, die Schwestern werden um 10 Uhr bei einem feierlichen Gottesdienst in der Christkönigskirche und einem anschließenden Empfang verabschiedet. Mit einer Broschüre verabschieden sie sich von den Hääschdnern.

68 Seiten umfasst die Broschüre, die mit den Worten „Danke und Adieu“ beginnt. Es sei der Wunsch der Schwestern gewesen, zum Abschied eine Schrift herauszugeben, die auf die 65-jährige Geschichte des Hauensteiner Karmelklosters blickt und die vielfältigen und tiefen Verbindungen der Schwestern mit Hauenstein und der ganzen Region aufzeigt, schreibt RHEINPFALZ-Mitarbeiter Franz-Josef Schächter, der die Broschüre herausgegeben hat. Als ehemaliger Karmelmessdiener hat er eine innige Verbindung zum Kloster und immer wieder darüber berichtet.

Die Schwestern werden in der kommenden Woche den Wasgau verlassen, aber die Hääschdner können versichert sein, dass sie ihnen zugetan bleiben. „Auch wenn unser Kloster jetzt schließen wird, bei Gott ist nichts vergebens. Wie wir Sie bisher mit Ihren Sorgen, Nöten und Freuden nicht allein gelassen haben, so werden wir Sie auch weiterhin nicht aus unseren betenden Händen fallen lassen“, versichern sie in der Broschüre.

Besondere Anekdoten

Die Broschüre ist reich bebildert und dokumentiert die Geschichte des Klosters. Sie bietet interessante Einblicke in das klösterliche Leben, das eigentlich ein Leben in Abgeschiedenheit ist. Es gibt nur ganz wenige Anlässe, zu denen die Schwestern das Kloster verlassen und verließen. Einen ganz besonderen Anlass gab es im Jahr 1987, damals besuchte Papst Johannes Paul II. Speyer. Da verließen die Schwestern ihre Klausur und reisten per Bus nach Speyer. Diese Reise ist mit einer schönen Anekdote verbunden. Sie ist eine von vielen Passagen, die diese liebevolle und detaillierte Broschüre so lesenswert machen.

Es kommen viele Wegbegleiter, Freunde und Helfer des Klosters zu Wort. Etwa Markus Schächter, einer der ersten Karmelmessdiener, der später Intendant des ZDF wurde. Er erinnert sich an Schwester Benedicta. „,Unsere’ Benedicta war ein wunderbarer Glücksfall für alle, für das Kloster, für uns Messdiener, für das Dorf. In Benedicta waren die Ernsthaftigkeit ihrer Berufung und die Lebensfreude ihrer pfälzischen Herkunft eine menschliche Symbiose eingegangen. Ihr ansteckendes Lachen in den sonst so stillen Klosterfluren und ihre Gesprächsfähigkeit mit einem überraschend freien Wort machten das Leben mit dem oft unverständlichen Ablauf eines so eng geregelten Klosterlebens leichter“, schreibt er.

Die Broschüre ist kostenlos noch im Klosterladen zu haben, sie wird auch bei der Verabschiedung erhältlich sein.