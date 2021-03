Der Bürgerblock im Verbandsgemeinderat Waldfischbach-Burgalben kritisiert den Umgang mit den Themen Bürgerbus und der Gemeindeschwester plus.

Enttäuscht und verärgert sind die Fraktionsmitglieder des Freien Bürgerblocks Holzland-Sickingen (Bürgerblock) über den Umgang mit den Themen Bürgerbus, Gemeindeschwester plus und Ausschuss für Demografie in der Verbandsgemeinde Waldfischbach-Burgalben.

Passiert sei bei all diesen wichtigen Themen in den vergangenen Monaten im Grunde nichts. Besonders ärgerlich sei, wenn wie diese Woche geschehen, das Bürgerbus-Projekt von Verwaltungsseite mit den desaströsen Energiewerken in Verbindung gebracht werde.

„Das ist ein absoluter Witz“, sind sich Fraktionssprecher Hans-Peter Peifer, seine Fraktionskollegen Volker und Georg Spieß, Michael Lehmann sowie der Bürgerblock-Vorsitzende Benjamin Gundacker einig, dass sich ein solcher Vergleich verbietet. Verbandsbürgermeister Lothar Weber (SPD) hatte zum Stand der Bürgerbus-Projekte diese Woche erklärt, dass es zunächst einer Aufgabenübertragung seitens der Ortsgemeinden auf die Verbandsgemeinde bedürfe, damit das Projekt angegangen werden könne. Er hatte dies damit begründet, dass man die Erfahrungen, die man bei den Energiewerke-Projekten gemacht habe, als es eine solche Aufgabenübertragung nicht gegeben habe, nicht wiederholen möchte. Eine Folge dieser damals nicht erteilten Aufgabenübertragung ist, dass bis heute ungeklärt ist, ob alle Ortsgemeinden oder nur die, in denen Energieprojekte umgesetzt wurden, die Millionenschäden ausgleichen müssen.

Das Leben auf dem Land lebenswert gestalten

Spreche man jetzt schon über die Aufgabenübertragung, „macht man die Schritte vier und fünf vor dem zweiten Schritt“, sagen Peifer, Gundacker und Volker Spieß. Fakt sei, dass sich der Verbandsgemeinderat im vergangenen Juni einstimmig dafür ausgesprochen habe, sich intensiv mit dem Bürgerbus-Projekt zu beschäftigen. Ziel dieses und weiterer Anträge ist es, das Leben in der ländlichen Region unter den sich verändernden demografischen Gegebenheiten attraktiv, lebenswert und zugleich bezahlbar zu gestalten.

Der Bürgerbus ist aus Sicht des Bürgerblocks eine Möglichkeit. „Wir haben viele Pflichtaufgaben und wir wollen, ganz einfach gesagt, den Menschen auch mal etwas Gutes tun“, sagt Michael Lehmann. Zudem gebe es viele, auch junge Menschen, die bereit seien, sich zu engagieren.

Der Einsatz eines Bürgerbusses, der landesweit schon 84-mal erfolgreich fahre, sollte auch in der Verbandsgemeinde geprüft werden, lautete der Bürgerblock-Antrag, der einhellig unterstützt worden war. Mit einer Anschubfinanzierung bis 8500 Euro fördert das Land solche Projekte.

Für Georg Spieß zeigt sich schon im Umgang mit diesem Thema, dass die Verbandsgemeinde dieses Projekt nicht will. Es sei doch klar, dass, bevor es eine Entscheidung pro oder contra Bürgerbus gebe, erst mal informiert werden müsse, was Bürgerbus bedeutet. In der Verbands- sowie in den Ortsgemeinden. Das wäre die Aufgabe der Agentur Landmobil, die diese Projekte im Land betreut. Die Kosten für die Agentur, die bezuschusst werden, wäre das, was an Kosten mit dem Projekt verbunden sei. Wie diese Kosten auf Verbands- und Ortsgemeinde verteilt würden, das wäre zu klären. Das habe nichts mit Millionen-Investitionen wie bei den Energiewerken zu tun.

Der Dienstbesprechung fehlt die Öffentlichkeit

Um zu klären, was hinter dem Projekt steht, sollte der Vertreter von Landmobil im Verbandsgemeinderat und damit öffentlich auch für interessierte Bürger das Projekt vorstellen. Das sei die Absicht des Verbandsgemeinderates gewesen. Der Vertreter von Landmobil sei eingeladen worden, das stimme. Aber in die Bürgermeisterdienstbesprechung und damit in eine nicht-öffentliche Runde. Genau das zeige, dass man auf Verwaltungsseite kein Interesse habe, kritisiert Georg Spieß.

Zur Aufgabe, die die Agentur leiste, gehöre abzuklären, ob so ein Angebot gewünscht und akzeptiert werde. Erst wenn alle Informationen auf dem Tisch liegen, „erst dann muss der Verbandsgemeinderat entscheiden, ob das Projekt umgesetzt wird. Und erst dann muss entschieden werden, ob dazu eventuell eine Aufgabenübertragung notwendig ist, wie das Projekt aussehen soll“, sagt Volker Spieß. All die Fragen, die jetzt schon diskutiert wurden, stellen sich noch gar nicht, ergänzt Benjamin Gundacker. Die müssten diskutiert werden, wenn die Grundsatzentscheidung der Verbandsgemeinde und der Ortsgemeinden getroffen sei. Wie wertvoll der Bürgerbus ist, zeige sich gerade in vielen Regionen, wo er bereits fährt. Ein Angebot, das nahezu alle Bürgerbusse derzeit bieten, ist die Fahrt zu den jeweiligen Impfzentren.

Im März vergangenen Jahres hatte der Bürgerblock die Anträge eingereicht, im Juni hatte sich der Rat damit befasst. Es sei nun fast ein Jahr verloren gegangen. Auch unter Berücksichtigung der Corona-Pandemie und ihrer Folgen „könnten wir deutlich weiter sein“, bedauert Georg Spieß. Das Thema müsse jetzt endlich in die richtige Spur gestellt werden.

Das gelte auch für das Thema Gemeindeschwester plus, bei dem gleichfalls ein Jahr komplett verschwendet worden sei. Wenn man sehe, dass die Nachbarverbandsgemeinde Rodalben nun dieses Modell umsetzt, das gerade für ältere Menschen eine hilfreiche Einrichtung sei, in der Verbandsgemeinde Waldfischbach-Burgalben offensichtlich nichts passiert ist, obwohl sich der Rat im vergangenen Juni einstimmig dafür ausgesprochen habe, es schon Interessenten für diese Tätigkeit gebe, „ist das mehr als enttäuschend“, ist sich die Bürgerblock-Fraktion einig. Dass zudem der Demografie-Ausschuss, der bei all diesen Themen wichtige Arbeit hätte leisten können, bis dato gleichfalls nicht gebildet sei, sei die nächste Enttäuschung.