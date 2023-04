Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Hier gibt es keinen Stillstand. Kaum ist ein neues Projekt in der Endphase, wird schon am nächsten gearbeitet. Der Auftraggeber pendelt derweil zwischen den Baustellen hin und her und überzeugt sich davon, dass alles passt. Und derzeit ist Hotelier Alois Ruppert zufrieden: Bei seinem neuen „Guest House“ in Dahn läuft es nach Plan.

Am Ruheraum mit Regenwaldmotiv und an den Duschen wird gerade gearbeitet, eine Pool-Bar an der gegenüberliegenden Seite ist in Planung. Das Wichtigste jedoch ist rechtzeitig zur Badesaison