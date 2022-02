Wegen uneidlicher Falschaussage, versuchter Strafvereitelung und Drogenbesitzes verurteilte die Jugendrichterin des Amtsgerichts Pirmasens am Montag einen 25-Jährigen aus der Verbandsgemeinde Rodalben zu einer Bewährungsstrafe von acht Monaten.

Der Angeklagte und sein Freund waren 2019 vom Amtsgericht Pirmasens wegen gemeinschaftlicher gefährlicher Körperverletzung und Körperverletzung zu Bewährungsstrafen verurteilt worden. Dagegen legten sie Berufung ein. In der Berufungsverhandlung vor der Jugendstrafkammer des Landgerichts Zweibrücken im Januar 2021 nahm der 25-Jährige seine Berufung zurück, so dass sein Urteil rechtskräftig wurde.

Laut Anklage soll der 25-Jährige als Zeuge in jenem Berufsverfahren gegen seinen Freund falsch ausgesagt haben, um diesen vor einer Bestrafung zu schützen. Er habe angegeben, er allein habe den Geschädigten im Landkreis Südwestpfalz niedergeschlagen und getreten. Sein Freund habe sogar versucht, ihn von dem Geschädigten wegzuziehen. Diese Version glaubte das Berufungsgericht aber nicht. Die Berufung seines Freundes sei verworfen worden. Wegen dieser Aussage vor dem Landgericht musste sich der 25-Jährige am Montag nun vor dem Jugendgericht Pirmasens verantworten.

Vorwurf eingeräumt

Über seinen Verteidiger Christian Zinzow räumte der Angeklagte den Vorwurf der uneidlichen Falschaussage und der versuchten Strafvereitelung am Montag ein. Dadurch, dass er seine Berufung zurücknahm, sei sein Mandant vom Angeklagten- „in den Zeugenstatus gerutscht“, erläuterte Zinzow. „Sein Freundschaftsdienst war nicht so schlau.“ Er habe vermeintlich einem Freund geholfen. Aber das sei „nach hinten losgegangen“. Richterin Kathrin Krieger belehrte: „Als Beschuldigter darf man sagen, was man will. Aber als Zeuge muss man die Wahrheit sagen.“ Sein Geständnis ersparte seinem Freund am Montag eine Zeugenaussage vor dem Amtsgericht.

Außerdem war der 25-Jährige angeklagt, am 5. Mai 2021 in seiner Wohnung in der Verbandsgemeinde Rodalben neun Gramm Marihuana und sechs Gramm Amphetamin verwahrt zu haben. Auch das räumte der Angeklagte ein. Bei einer Verkehrskontrolle habe er versucht, sich „aus der Schlinge zu ziehen“, erzählte er. Er habe behauptet, er könne jetzt nicht Urin abgeben, er müsse erst noch etwas trinken und deshalb noch einmal in seine Wohnung. Dabei sei es dann zu einer Durchsuchung der Wohnung gekommen.

Der „letzte Warnschuss“

Das Amtsgericht sah bei dem 25-Jährigen eine positive Sozialprognose, obwohl er vorbestraft und unter laufender Bewährung gehandelt hatte. Er ist berufstätig, einsichtig und habe von sich aus Kontakt zur Drogenberatung aufgenommen. Aber wenn er noch mal verurteilt werde, gebe es keine Bewährung mehr, warnte ihn die Richterin. „Es ist der letzte Warnschuss“, sagte sie.

Als Bewährungsauflage muss der Mann 500 Euro an den Pfälzischen Verein für soziale Rechtspflege bezahlen, ein Jahr lang an monatlichen Drogenberatungsgesprächen teilnehmen und bis zu sechs Urinkontrollen abgeben, und er erhielt einen Bewährungshelfer. Das Urteil ist rechtskräftig.