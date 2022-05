Ein ereignisreiches Wochenende steht im Schuhdorf Hauenstein an: Erstmals nach der Corona-Pause kann wieder das Frühlingsfest gefeiert werden. Von Samstag bis Montag haben die Fahrgeschäfte und Buden des Jahrmarkts auf dem Johann-Naab-Platz geöffnet. Ein buntes Rahmenprogramm begleitet die Festtage.

Da ist zunächst das Open-Air-Konzert mit „Three Leaves“, das am Samstagabend ab 19.30 Uhr mit einem breiten Programm, das Klassiker aus den 1960er Jahren ebenso wie aktuelle Titel, Classic Rock-, Blues- und Country-Songs bei freiem Eintritt bieten wird. Für die Bewirtung der Gäste sorgt nicht nur bei dieser Veranstaltung der Förderverein der Feuerwehr, der am Samstag und am Sonntag im Festzelt Speisen und Getränke bereithält. Am Sonntagnachmittag wird der „Freundeskreis Chile“ auf dem Festplatz Kaffee und Kuchen anbieten.

Im Mittelpunkt des Frühlingsfestes steht am Sonntag ein Umzug der Kinder. Treffpunkt ist an der Marienschule, wo sich die Grundschul- und Kindergarten-Kinder zu einem farbenfrohen Frühlingsumzug formieren und um 13.30 Uhr auf den Weg über die Kirchstraße, die Gartenstraße und die Schulstraße zum Festplatz machen. Dort wird der Frühling begrüßt und der Winter in Gestalt eines großen Schneemanns, der von den Pfadfindern gebaut wurde, symbolisch verbrannt. Der Musikverein Hauenstein wird den Umzug musikalisch begleiten, die Feuerwehr sorgt für die Sicherheit. Alle Kinder erhalten eine vom Förderverein des THW gestiftete Sommertagsbrezel.

Cosplay und Typisierung

„Helden treffen – Leben retten“ heißt eine nicht alltägliche Veranstaltung, die am Sonntag ab 11 Uhr auf dem oberen Parkplatz am Bürgerhauses – in direkter Nachbarschaft zum Festplatz – stattfindet. Dort versammeln sich sogenannte Cosplayer: Sie kleiden sich in Kostümen aus berühmten Science-Fiction-Serien und Fantasy-Episoden. Verbunden ist dies mit einer Typisierungsaktion der Stefan-Morsch-Stiftung. Man kann also auf die Helden der Leinwand treffen und helfen, für Leukämiekranke einen Lebensretter zu finden.

Erstmals nach langer Umbauphase und der Neukonzeption der Ausstellung ist am Wochenende auch das Deutsche Schuhmuseum geöffnet. Am Samstag ab 13 Uhr wird das „neue“ Museum im Rahmen eines Tags der offenen Tür bei freiem Eintritt der Bevölkerung vorgestellt. Am Sonntag beteiligt sich das Museum am internationale Museumstag.