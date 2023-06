Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Maria Rosenberg wird an Pfingsten zum Treffpunkt für die Jugend: Der Wallfahrtsort ist einer von 31 Orten in Deutschland. Österreich, der Schweiz und Südtirol, in der die Loretto Gemeinschaft ihr Jugendfestival feiert. Von Freitag, 3. Juni, bis Sonntag, 5. Juni, treffen sich junge Menschen an diesen Orten. In der Pfalz auf dem Rosenberg.

Insgesamt sind es 32 Orte, in denen das Jugendfestival gefeiert wird, bei dem der Glaube im Mittelpunkt steht. Der 32. Veranstaltungsort ist London. Der Ursprung dieser Veranstaltung liegt in Salzburg.