„Auf diesen Tag habe ich 20 Jahre gewartet“, sagte der ehemalige Bürgermeister von Lembach, Charles Schlosser, noch vor Beginn der Einweihungsfeier für den grenzüberschreitenden Radweg.

Zur offiziellen Einweihung der vier neuen grenzüberschreitenden Radwege im Dahner Felsenland traf man sich am Samstag von „hiwwe und driwwe“ an der Schwarzen Tafel, dem grünen Grenzübergang zwischen Ludwigswinkel und Obersteinbach, direkt an der Freundschaftstour gelegen. Es war ein bewegendes Fest der Freundschaft und ein gelungener Auftakt für das deutsch-französische Radlerfest am Sonntag. „Das Wort ,Grenze’ ist hier zwischen Deutschen und Franzosen nur noch ein administrativer Begriff“, gab Roger Isel, Präsident der Communauté de communes (Verbandsgemeinde) Sauer-Pechelbronn, seinen Empfindungen Ausdruck. Im Wechsel mit Verbandsbürgermeister Michael Zwick begrüßte er die zahlreichen Gäste zu der simultan gedolmetschten Feierstunde, die vom Musikverein Schönau musikalisch umrahmt wurde.

Fast zwei Millionen Euro waren in die Planung, Herstellung und Ausstattung der neuen Radwege mit ihren verschiedenen Stationen investiert worden, erläuterte Isel. Schon seit 20 Jahren habe dieses Projekt die Bürgermeister beiderseits der Grenzen beschäftigt, „doch es war nie der richtige Ansatz dabei, bis heute“, sagte Zwick. „Hier waren Charles Schlosser aus Lembach und mein Vorgänger Wolfgang Bambey über Jahre der Motor der Zusammenarbeit.“ Die deutsch-französische Zusammenarbeit, die durch die gemeinsamen Radwege für Bürger und Touristen gleichermaßen konkret sichtbar wird, „ist die Grundlage für ein freies und demokratisches Europa“, sagte Zwick und formulierte die Hoffnung, dass dieses gemeinsame gelungene Projekt auch auf Pfalz-Ebene Anerkennung und Berücksichtigung finden werde. „Noch vor wenigen Jahren wäre eine solche Feier auf der Grenze nicht möglich gewesen“.

Neuer Förderzeitraum beginnt

Zwick dankte den beiden Projektverantwortlichen, Klaus Burkhart von der VG Dahner Felsenland und Anne Glock von der Communauté Sauer-Pechelbronn, für ihr außergewöhnliches und persönliches Engagement. Nathalie Marajo, Vertreterin der EU-Gebietskörperschaft im Elsass, ermunterte in Radlerworten: „Lassen Sie uns den Anschluss zur Spitze nicht verlieren und nicht nur am Hinterrad des anderen kleben, sondern weiterhin gemeinsam als Tandem fahren.“

Das Projekt wurde über Interreg (Regionalprogramm der Europäischen Union zur Förderung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit) erst möglich und zeigt, wie wichtig es ist, dass Fördermittel aus Europa in die Grenzregionen fließen, um Beziehungen aufzubauen und gemeinsames Arbeiten zu ermöglichen. „Im kommenden Jahr beginnt eine neue Förderperiode, also überlegen Sie schon mal, welche Ideen Sie noch in der Schublade haben“, forderte die französische Europaabgeordnete Anne Sander (Hagenau) auf. Landrätin Susanne Ganster informierte, dass in der nächsten Förderperiode alle sieben Verbandsgemeinden des Kreises Südwestpfalz Förderungen erhalten können.

Europasterne weisen den Weg

Christine Schneider (Neustadt), CDU-Europaabgeordnete aus der Pfalz, überreichte eine Europaflagge. Für alle ein bewegender Moment war das gemeinsame Singen der Europahymne. Stéphane Jost aus Lembach brachte zum Abschluss einige Lieder in Elsässisch zu Gehör. Der Grenzübergang „Schwarze Tafel“ wurde mit Infotafeln in Form von Türen ausgestattet. Auf dem Boden weisen die Europasterne den Weg durch die geöffneten Türen.