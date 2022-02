Ein Nachweis für den Tierhalter, dass er seinen Hund im Alltag sicher unter Kontrolle hat und dieser weder Menschen noch Hunde gefährdet: Das ist Zweck des Hundeführerschein des BHV (Berufsverband der Hundeerzieher/innen und Verhaltensberater/innen e.V.). Der Berufsverband hat die Prüfung in Zusammenarbeit mit deutschen Tier-Verhaltenstherapeuten entwickelt.

Die Bundestierärztekammer empfiehlt den Tierärztekammern der Bundesländer den BHV-Hundeführerschein inzwischen zum Nachweis der Sachkunde. In einigen Bundesländern wird er bereits als Sachkundenachweis anerkannt, in den anderen Bundesländern liegt er zur Prüfung vor. Zurzeit gibt es in Deutschland 52 geschulte Prüfer mit nachgewiesener Qualifikation, die den BHV-Hundeführerschein abnehmen. Regelmäßige Fortbildungen der Prüfer sollen ein aktuelles Fachwissen bei den Prüfungen garantieren. Es besteht die Möglichkeit, den Führerschein in drei Stufen zu absolvieren, wobei Stufe eins die Pflicht, Stufe zwei und drei die Kür darstellen.

Der Hund sollte beim Ablegen der Prüfung mindestens zwölf Monate alt sein. Der Halter muss versichern, dass der Hund geimpft und haftpflichtversichert ist. Der Hund muss außerdem mit einem Mikrochip gekennzeichnet sein.