Ein Ostergarten in Dahn hat schon manchen Blick auf sich gezogen. Zu finden ist er an der protestantischen Kirche. Und zu verdanken ist er einer Künstlerin, für die es nicht die erste öffentliche Aktion ist.

Noch bis zu den Pfingstfeiertagen kann an der protestantischen Kirche in Dahn ein Ostergarten bestaunt werden. Die Kirchengemeinde nennt ihn „das etwas andere Osternest“. Doch in den vielen Nestern dort finden sich keine bunten Eier und keine Süßigkeiten, sondern Steine. Bunt bemalt sind diese und mit religiösen Worten und Botschaften versehen. Der allererste bemalte Stein entstand nach einem Gottesdienst. Er ist mit einer Sonne bemalt und darauf stehen die Worte „Göttliche Weisheit“. Auch eine gemalte Taube kann man auf einem Stein finden oder die Worte „Vertrauen und Menschsein“. Es gibt sogar steinerne Gesichter.

Entstanden aus der pandemiebedingten Pause

Bereits zum dritten Mal gestaltet Ingrid Wolff gemeinsam mit der Kirchengemeinde den Ostergarten. Die Idee dazu hatte die Künstlerin, die sich auch im Dahner Kunstverein engagiert, im Jahr 2020, als die Ostergottesdienste pandemiebedingt ausfallen mussten. „Weil Ostern für uns Christen aber so wichtig ist, entstand damals spontan die Idee, auf den Treppen vor der Kirche und in den Grünanlagen daneben einen Ostergarten zu gestalten“, erklärt sie. Im darauffolgenden Jahr wurde die Aktion unter dem Motto „Auf dem Weg mit Gott“ fortgesetzt.

Den Anstoß, die Aktion nun auch ein drittes Mal zu starten, gab der Krieg in der Ukraine. Gemeinsam mit der Kirchengemeinde will Ingrid Wolff damit öffentlich gegen Krieg, für Solidarität und für christliche Werte eintreten. Nicht zum ersten Mal initiierte Ingrid Wolff öffentliche Kunstaktionen. Im Jahr 2008 organisierte sie die Aktion „Kunst unter Strom“, bei der Stromkästen in Dahn bemalt wurden.