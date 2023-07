Tobias Dexheimer aus Thaleischweiler-Fröschen wird mit seinem Unternehmen Der Kinder-Caterer in den kommenden beiden Schuljahren Essen an die Schulen des Landkreises liefern. Nach Ablauf der beiden Jahre gibt es eine Option auf eine einjährige Verlängerung. Den Auftrag hat ihm am Montag der Kreisausschuss erteilt.

Die Schulverpflegung gibt es an Ganztagsschulen in der Südwestpfalz, deren Träger der Kreis ist. Das sind das Schulzentrum Dahn, die Realschule Hauenstein, die Grund- und Realschule Vinningen, die Integrierte Gesamtschule (IGS) Contwig, die Realschule Rodalben, die IGS Waldfischbach-Burgalben und die IGS Thaleischweiler-Fröschen. Zuletzt wurden an diesen Schulen täglich zwischen 375 und 485 Essen ausgegeben. Die meisten Essen werden an die IGS Contwig (100) und die IGS Thaleischweiler-Fröschen (80 bis 110) geliefert. Die wenigesten gehen an die Realschule Rodalben (15).

Der Kreis hatte die Schulverpflegung für alle Ganztagsschulen in seiner Trägerschaft ausgeschrieben, zwei Bewerber hatten sich gemeldet, aber nur einer wollte auch alle Schulen beliefern. „Es war ein umfangreiches Verfahren, an dem viele beteiligt waren“, sagte CDU-Landrätin Susanne Ganster. Der Geschmack, der Preis, die Nachhaltigkeit und die Warmhaltezeit wurden nach einem Punktesystem bewertet. Am Probeessen bei den Anbietern nahmen Schüler- und Elternvertreter, Lehrer und Ausgabekräfte teil. Das Angebot des Kinder Caterers sei das günstigste und wirtschaftlichste Angebot, das Essen sei besser bewertet worden, als das des Mitbewerbers, hieß es in der Beschlussvorlage des Ausschusses. Um die Qualität des gelieferten Essens sicherzustellen, gibt es einen runden Tisch mit allen Beteiligten.

Der Preis pro Essen beträgt 4,48 Euro, Schüler der Realschule Hauenstein müssen 4,98 Euro bezahlen. Familien mit geringem Einkommen können beim Sozialamt eine finanzielle Unterstützung beantragen. Haben sie einen Anspruch darauf, werden die Kosten für das Schulessen komplett übernommen.