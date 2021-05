„Der Bedarf ist da, das hatte ich vorher selbst nicht gedacht“, so die Wallhalber Bürgermeisterin Christine Burkhard am Donnerstag im Gemeinderat. 15 bis 20 neue Baugrundstücke sollen in Wallhalben in den nächsten Jahren entstehen – wo genau, das soll die Bürgermeisterin nun erarbeiten. Der Rat gab dafür schon mal grünes Licht.

Wenn eine Familie derzeit in Wallhalben ein Haus bauen will, dann ist das ein schweres, wenn nicht unmögliches Vorhaben. Der Grund: Im Dorf gibt es keine freien Bauplätze mehr, und wenn, dann werden sie von den Eigentümern nicht verkauft. Der Gemeinderat beschloss am Donnerstag einstimmig, dass die Bürgermeisterin mit Grundstückseigentümern aus dem Ort sprechen und mögliche Bauplätze suchen soll. Schon vor der Sitzung erklärte Burkhard gegenüber der RHEINPFALZ, dass etwa im hinteren Bereich der Hofstattstraße noch Platz ist, dafür müsse die Straße lediglich verlängert werden. In Wallhalben gibt es potenziell noch rund 1,5 Hektar Bauland, je nach Aufteilung der einzelnen Parzellen kommen dabei rund 20 Bauplätze raus.

Wiederkehrende Beiträge werden verringert

Zudem werden die wiederkehrenden Beiträge im Jahr 2020 auf acht Cent pro Quadratmeter verringert. Der Grund: Im vergangenen Jahr wurden nicht so viele Straßen ausgebaut wie die Anwohner mit ihren Straßenbeiträgen bezahlt haben. Sprich, die Leute haben laut Burkhard noch ein Guthaben. Der Rat beschloss einstimmig, dass die Straßenausbaubeiträge auf einmal am 1. November gezahlt werden müssen.

Am Friedhof in Oberhausen ist das Zinkdach der Aussegnungshalle korrodiert, es regnet infolgedessen in das Gebäude rein. Die Gemeinde hat zwei Angebote eingeholt, das mit 5500 Euro günstigste kommt von der Wallhalber Firma Grunder. Burkhard muss noch ein weiteres Angebot einholen, danach darf sie den Auftrag an den günstigsten Anbieter vergeben. Der Rat gab dafür sein Einverständnis.

Für die Ortseingänge hat die Gemeinde Tafeln samt Aufkleber geordert, die an das 750. Jubiläum des Dorfes erinnern sollen. Die Tafeln kosten alles in allem rund 400 Euro. Zudem haben die Waldläufer ihren Leiterwagen der Gemeinde geschenkt. Er soll nun für eine gewisse Zeit als Deko am Busbahnhof aufgestellt werden. Der soll auch behindertengerecht ausgebaut werden, Wallhalben hat dafür 50 000 Euro in den Haushalt eingestellt. 42 500 Euro übernimmt das Land.

Die jahrelange Geschichte um eine Straßenlaterne in der Landstuhler Straße kommt nun zu einem Ende. Bei einer Gegenstimme beschloss der Rat, vor dem Anwesen Nummer 48 eine neue LED-Laterne für 1700 Euro aufzustellen. Das Kabel zur Laterne wird über die Straße gehängt.