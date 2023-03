Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Seit März 1991 ist Klemens Everling mit dem Bus in Europa unterwegs, bringt Menschen an Urlaubsorte. Seit Dezember 2003 ist er selbstständig und Inhaber des Bus-Touristik-Unternehmens Klemens-Reisen in Waldfischbach-Burgalben. Wie wird ein attraktives Reiseprogramm zusammengestellt, welche Folgen hat Corona und was bedeuten die steigenden Energiekosten für Busreisen?

Herr Everling, war Reisebusfahrer Ihr Traumberuf?

Busfahrer zu werden, war für mich ein Kindheitstraum. Wenn ich als Kind mit dem Bus unterwegs war, habe ich immer vorne beim Busfahrer