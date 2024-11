Astern, Dahlien und Sonnenblumen bringen jetzt Farbe in den Garten. Oder zumindest in Nachbars Garten. Denn das mit dem Überwintern der Dahlien hat bei RHEINPFALZ-Redakteurin Julia Luttenberger nicht so funktioniert, wie sie sich das vorgestellt hatte.

Gerade noch flatterte die Wäsche zum Trocknen fröhlich im Sommerwind und dann – einen Tag später – ist es Herbst. In diesem Jahr fand ich den Wetterumschwung