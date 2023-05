Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Am 1. Mai 1974 wurde in Deutschland weltweit erstmals ein Punktesystem zur Ahndung von Verkehrsdelikten eingeführt. Die Anfänge der Flensburger Verkehrssünderkartei geht jedoch bis in das Jahr 1958 zurück. Zwar war das Punktesystem zunächst heftig umstritten, abgeschreckt hat es zumindest am Anfang in der Südwestpfalz nur wenige, wie ein Artikel der RHEINPFALZ vom Mai 1974 belegt.

„Das große Zittern unserer motorisierten Mitbürger hat noch nicht begonnen“, steht in der RHEINPFALZ am 23. Mai 1974, nachdem ein Redakteur die Waldfischbacher Polizei,