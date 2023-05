Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

23 Absolventen der Fachoberschule in Dahn erhielten in diesem Jahr ihre Zeugnisse in den Bereichen Gesundheit und Pflege, Wirtschaft und Verwaltung. In diesem Jahr konnte die Veranstaltung wieder in der Aula stattfinden, wenn auch nur mit wenigen Zuschauern.

Schulleiter Michael Dürphold zeigte sich erfreut darüber, dass bei jedem Schüler schon feststand, wie es weitergeht. Drei Schüler gehen in ein Soziales Jahr, eine Schülerin wird dieses an