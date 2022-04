In Höhfröschen soll ein Barfußpfad angelegt werden. Der Verein Bürger für Höhfröschen (BfH) möchte diesen Pfad im Bereich „Brünnchen“ anlegen. Auf einem gemeindlichen Grundstück im Übergangsbereich vom Neubaugebiet zum Außenbereich. Die Gemeinde überlässt dem Verein das Grundstück.

Damit könne er als Bürgermeister jetzt auch in die Gespräche mit den Anliegern in diesem Bereich gehen, sagte Bürgermeister Gerhard Hoffmann, der zugleich BfH-Vorsitzender ist. Das habe er im Vorfeld nicht tun wollen, „weil es uns wichtig war, dass der Rat zunächst weiß, was geplant ist“. Der Rat gab jetzt grünes Licht.

Die BfH plant, unter Leitung von Nina Schönborn und Sabrina Kath im Bereich des Brünnchens eine solche Barfußpfadfläche anzulegen. Schuhe aus und dann die verschiedenen naturnahen Beläge spüren, die dort stimulierende Reize setzen sollen. Zwischen den auf dem Grundstück vorhandenen Bäumen soll eine Achter-Schleife angelegt werden, die abgelaufen werden kann. Auf dieser Schleife wird unterschiedlichstes Material eingebracht. Von Tannenzapfen bis Moos. Wichtig sei, dass man keine Sandflächen anlege, weil Sand verwehe oder anderweitig verstärkt zur Schmutzbildung führen könne. Die Anlage wird auch so gestaltet, dass keine Fundamente gebaut werden. Die Achterschleife wird über Baumstämme hergestellt, die die Beläge einrahmen. Der Barfußpfad benötigt keine Hochbaumaßnahme, was den Vorteil mit sich bringt, dass die Anlage versicherungstechnisch über die Unfallkasse mit abgesichert ist.

An beliebte Spazierwege angeschlossen

Von Seiten der FWG brachte Peter Sammel ins Spiel, darüber nachzudenken, den Barfußpfad am Spielplatz mit anzulegen, wenn er sich auf dem vorgesehenen Grundstück Brünnchen nicht realisieren lasse, denn grundsätzlich sei das eine gute Idee und Maßnahme.

Der vorgesehene Platz biete sich aus mehreren Gründen an, sagte Hoffmann. Dort gebe es Wasser und mittels einer Schwengelpumpe, die dann jeder betätigen könne, und einem Waschtrog besteht so die Möglichkeit, sich nach dem Benutzen des Barfußpfades auch die Füße zu waschen. Und zwar so, dass die Gemeinde für den Brunnen keinen Strom benötigt. Handarbeit des Barfußläufers genügt. Es sei auch bewusst geplant, dass das Grundstück an beliebte Spazierwege anschließt. Beim Spaziergang die Möglichkeit nutzen, kurz Schuhe und Strümpfe auszuziehen, den Barfußweg zu gehen, ist die Idee. Die Zielgruppe sei also eine andere als die, die mit einem Spielplatz angesprochen werde.

Man kalkuliere etwa 3500 Euro Materialkosten, sagte Hoffmann. 1500 Euro Zuschuss aus dem Leader-Programm für kleine Projekte sind bereits zugesagt. 1000 Euro erwartet man für das Projekt über die Spendenplattform Heimat lieben und die restlichen Kosten trage die BfH.