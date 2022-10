Ein Herbstgenuss für alle Sinne. Unter azurblauem Himmel und goldener Herbstsonne platzte der Schönauer Michaelismarkt am Sonntag aus allen Nähten. Zum 20. Mal gab es den Bauern- und Handwerkermarkt.

Beim Stand der Schönauer Waffeln bildeten sich lange Schlangen und der Kuchen des Ortsausschusses im Gienanth-Haus war um 15.10 Uhr bereits ausverkauft – „und wir hatten eine Masse an Kuchen“, sagte eine der Helferinnen. Aus Anlass des 20. Marktjubiläums wurden den Marktbeschickern in diesem Jahr die Standgebühren erlassen. „Wir haben Leute, die kommen wirklich schon treu seit 20 Jahren mit ihren Waren hierher und alle hatten es in den beiden vergangenen Jahren nicht leicht, Corona hat auch den ein oder anderen aufgeben lassen. Deshalb wollten wir uns einerseits für die Treue bedanken und andererseits auch ein Zeichen der Solidarität setzen“ sagte Marktmeister Christian Müller vom Ortsausschuss.

Viele Anbieter kommen auch aus dem nahen Elsass. Ob geräucherter Knoblauch, Rosensirup, duftende Seifen, Holzwerkezuge für die Küche oder Gefilztes, die Auswahl an angebotenen Waren war stattlich und sucht in der Region ihresgleichen.