Fünf alte Kreuze weist die Denkmalliste des Landes Rheinland-Pfalz in der Gemeinde Leimen aus. Das jüngste stammt aus dem Jahr 1930 und stand bis vor Kurzem an der Ecke Waldfischbacher Straße/Hohlstraße. Jetzt wurde es abgebaut. Das Kreuz soll an der Kirche wieder aufgestellt werden.

Es war schon eine beeindruckende Aktion, als das historische Wegekreuz an der Waldfischbacher Straße/Ecke An der Hohl aus dem Jahr 1930 von seinem Ursprungsstandort entfernt wurde. Wie von