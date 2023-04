Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die grundlegenden Weichen für einen Kindergarten in Kleinbundenbach sind gestellt. Wenn alles nach Plan läuft, könnte der Bau laut Bürgermeister Manfred Gerlinger bereits Ende kommenden Jahres beginnen. Am Dienstagabend fasste der Gemeinderat den Aufstellungsbeschluss für den Neubau. Es kann sogar sein, dass sich die Verbandsgemeinde an den Kosten beteiligt.

„Das Ziel ist, alles so schnell wie möglich zu machen, damit wir Ende 2022 starten können“, sagte Gerlinger nach der Sitzung im Gespräch mit der RHEINPFALZ. 35 Kinder