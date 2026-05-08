Kinder aus Nünschweiler sollen künftig in ihrem Heimatort betreut werden. Hinter der Mehrzweckhalle soll eine Kita gebaut werden. Die Kosten werden eine Herausforderung.

Viele schlaflose Nächte habe ihm die Frage nach der Kindergartenzukunft beschert, bekannte Nünschweilers Ortsbürgermeister Jürgen Beil (CDU). Es sei mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit die wichtigste Frage, über die der Nünschweilerer Rat seit Jahrzehnten entscheiden musste. „Deshalb bin ich froh, dass das Votum einstimmig ist“, freute sich Beil über ein klares Ja des Rates zum Neubau. Von Ratsseite wurde jedoch deutlich gemacht, dass man sehr wohl wisse, dass eine eigene Kindertagesstätte herausfordernde Aufgaben mit sich bringen wird.

Er wolle noch mal betonen, sagte Beil: „Die Kinder aus Nünschweiler wurden immer sehr gut betreut in der Kindertagesstätte Dellfeld.“ Alle Ratsmitglieder, die selbst die Kita in Dellfeld besucht hatten und als Eltern Kinder in der Dellfelder Kita betreuen ließen, bekräftigten das. Die bestmögliche Betreuung der Kinder sei immer oberstes Ziel gewesen, und das sei in sehr guter Zusammenarbeit erreicht worden. Es habe nie Konflikte gegeben.

Dellfelder Kita ist zu klein geworden

Dass die Gemeinde nun eine eigene Kindertagesstätte bauen möchte, hat damit zu tun, dass die Einrichtung in Dellfeld zu klein ist, um den heutigen Betreuungsanforderungen gerecht werden zu können. Aktuell gibt es zum Beispiel keine Betreuungsmöglichkeit für Kinder, die jünger als zwei Jahre sind.

Die Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land – Dellfeld gehört zu dieser Verbandsgemeinde – hat deshalb drei mögliche Optionen und deren finanzielle Folgen geprüft. Im Kitajahr 2026/27 wird erwartet, dass 139 Plätze in der Dellfelder Kindertagesstätte benötigt werden. Davon 52 für Nünschweilerer Kinder.

Die Gemeinde Nünschweiler wird anteilig (entscheidend ist die Kinderzahl) an den Kosten in Dellfeld beteiligt. Laut Vereinbarung allerdings nicht an Baukosten, die Investitionen sind. Mit Verweis auf die Solidargemeinschaft hatte die Gemeinde Dellfeld angefragt, ob sich Nünschweiler angesichts zu erwartender Investitionen in Millionenhöhe auch an den Investitionen beteiligen würde.

Rieschweiler-Mühlbach ist keine Alternative

Die Ratsmitglieder hatten sich im März mit der Studie befasst, die die Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land erstellt hat. Unterm Strich stellte sich für die Gemeinde Nünschweiler die Frage: Selbst bauen oder anteilig an den Kosten für eine Erweiterung der Kindertagesstätte in Dellfeld beteiligt werden? Im April fand wie angekündigt eine gemeinsame Sitzung aller Räte der betroffenen Kommunen statt, zudem gab es mehrere Treffen in der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land. Kreis- und Landesjugendamt waren ebenfalls eingebunden.

Geprüft hatte man auch, ob die Kinder aus Nünschweiler, die später ohnehin die Grundschule in Rieschweiler-Mühlbach besuchen, eventuell in Rieschweiler-Mühlbach in der Kindertagesstätte betreut werden könnten. Dort steht das Thema Erweiterung auf der Agenda, eine Machbarkeitsstudie ist dort Thema. Die Voraussetzungen dort seien aber schwierig, es müsse mit Verzögerungen gerechnet werden, weshalb diese Alternative derzeit keine Alternative ist, sagte Beil.

3,5 Millionen Euro Kosten sind realistisch

Was die Kosten für einen Neubau in Nünschweiler anbelangt, bewegten sich diese im Schnitt bei einer Million Euro pro Gruppe. Bei 52 Kindern – in Nünschweiler gibt es ein Neubaugebiet, in dem gerade die ersten Häuser entstehen – wäre eine dreigruppige Einrichtung erforderlich. Aktuell seien wohl 3,5 Millionen Euro Investitionen realistisch.

Positiv sei, dass sich das angedachte Grundstück bereits in Gemeindebesitz befindet. Zudem seien eventuell Synergieeffekte nutzbar, mit Blick auf die dann benachbarten Mehrzweck- und Sängerhalle. An den Personalkosten würde sich nichts ändern – egal, ob die Kinder in Dellfeld oder Nünschweiler betreut würden. Die Sachkosten seien auch in Dellfeld gestiegen. Man müsse im Schnitt bei einer eigenen Kindertagesstätte von etwa 40.000 Euro Kosten pro Jahr ausgehen.

Die Millionengrenze würde auch deutlich überschritten, wenn sich Nünschweiler finanziell an einem Ausbau der Kindertagesstätte in Dellfeld beteiligt. Vor diesem Hintergrund wiesen die Ratsmitglieder darauf hin, dass eine eigene Einrichtung der Gemeinde im Endeffekt mehr Mitsprachemöglichkeiten biete – wissend, dass es auch mehr Aufgaben für die Gemeindeführung bedeutet. Eine eigene Kindertagesstätte im Ort sei immer ein Punkt, der junge Familien überzeuge, sich in einem Ort niederzulassen und zu bleiben. Dass man die Folgekosten nicht außer Acht lassen dürfe, sei klar, aber beim Abwägen von Vor- und Nachteilen sprächen mehr Vorteile für die eigene Kindertagesstätte, war sich der Rat einig.

Werde diesem Plan auch von übergeordneter Stelle zugestimmt – damit muss sich beispielsweise der Jugendhilfeausschuss des Kreises befassen –, ermögliche das auch Dellfeld, neue Überlegungen bezüglich einer eigenen Kindertagesstätte anzustellen und die Dimension des Ausbaus zu reduzieren. Die Rahmenbedingungen, die rechtlich und sachlich erforderlich sind, sollen nun im nächsten Schritt abgeklärt werden.