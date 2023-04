102 Feuerwehrleute aus der Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Wallhalben waren aufgerufen, auf die Bühne zu kommen: Sie erhielten am Samstag die Medaille des Landes Rheinland-Pfalz für die Hilfe, die sie 2021 nach der Flutkatastrophe im Ahrtal geleistet hatten.

Im Rahmen des Kameradschaftsabends der Feuerwehr der Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Wallhalben wurden die Feuerwehrleute für ihren Einsatz bei einer der größten Katastrophen im Land geehrt. Dass sie 2023 die Medaille erhalten, hat mit einem weiteren Ereignis zu tun, das auch den Dienst in der Feuerwehr stark bestimmt hat: die Corona-Krise. Zum ersten Mal seit drei Jahren, so erinnerte der für den Brand- und Katastrophenschutz in der Verbandsgemeinde zuständige Beigeordnete Heino Schuck, könne wieder ein Kameradschaftsabend in dieser Form stattfinden. Die Bürgerhalle in Herschberg – während der Corona-Pandemie aufgrund ihrer Größe wichtiges Ausweichquartier der Verwaltung – bot Platz für die zahlreichen Feuerwehrmänner und -frauen, die miteinander einen schönen Abend verbringen wollten.

500 Wehrleute, sagte Wehrleiter Harald Borne, gibt es in der Verbandsgemeinde. Die versehen – nach der Zusammenlegung der früheren Feuerwehren Rieschweiler und Mühlbach zur Einheit Rieschweiler-Mühlbach – in 20 Wehren ihren Dienst. In jedem Ort in der Verbandsgemeinde gibt es noch eine Freiwillige Feuerwehr, keine Selbstverständlichkeit.

Dankeschön von 17.000 Bürgern

Auch auf den Feuerwehrnachwuchs werde großes Augenmerk gelegt: 90 Bambini und 80 Jugendfeuerwehrleute, so Borne, sind in der Verbandsgemeinde engagiert. Sie üben – oft spielerisch – retten, löschen, schützen, bergen und lernen, dass einer allein manches, aber selten so viel bewegen kann, wie viele, die zusammenarbeiten. Die Nachwuchs- und Ausbildungsarbeit, die geleistet wird, würdigte Landrätin Susanne Ganster. Thaleischweiler-Wallhalben sei die größte Verbandsgemeinde im Kreis und stelle die größte Feuerwehreinheit im Kreis. Die Feuerwehr sei immer das Rückgrat vor Ort, unterstrich die Landrätin. Sie würdigte, dass viele Stunden aufgewendet würden, um sich fortzubilden.

Der Kameradschaftsabend sei nicht nur ein Dankeschön der Verwaltung für die Einsatzbereitschaft der Kameraden, sagte Verbandsbürgermeister Patrick Sema – selbst Feuerwehrmann – sondern vor allem ein Dankeschön der 17.000 Bürger in den 20 Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde an die Feuerwehrleute. Weil sie Tag und Nacht bereit seien, Hilfe zu leisten, wenn Hilfe gebraucht würde.

E-Mobilität eine neue Herausforderung

Schuck skizzierte, dass sich die Einsätze der Feuerwehr erheblich verändert haben. Großbrände, gerade in der Fläche – unter anderem eine Folge des Klimawandels mit heißeren und trockeneren Sommern – fordern die Feuerwehr stärker. Was stark zugenommen habe, seien Einsätze, die in die Kategorie allgemeine Hilfeleistung fallen. Wenn ein Notfall eintrete, niemand wisse wer zuständig sei oder helfen könne, „dann wird die Feuerwehr gerufen“, sagte Schuck. Auf die warten neue Herausforderungen: die E-Mobilität etwa, die im Brandfall besondere Maßnahmen erfordert, wie der Brand des Postautos in Pirmasens zeigte, der einige Tage später erneut aufflammte und die Feuerwehr aus Thaleischweiler-Wallhalben forderte.

Mit Blick auf den Doppelhaushalt 2023/24 verdeutlichte Schuck, dass die Feuerwehr der Verbandsgemeinde lieb, aber durchaus auch teuer ist. Ein Fünftel der Investitionen, die getätigt werden, werden in den Feuerwehrbereich fließen, sagte er. Aber, versprach er den Feuerwehrleuten, die Verbandsgemeinde werde immer alles tun, um die Feuerwehr gut auszustatten.

Nächstes Großprojekt steht bevor

Ein Großprojekt, der Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Rieschweiler-Mühlbach ist auf der Zielgeraden. Am 24 Juni, kündigte Schuck an, soll es eingeweiht werden. Das nächste Großprojekt, der Umbau und die Sanierung des Feuerwehrgerätehauses in Wallhalben steht bevor. Geplant worden sei ein Gebäude, das der Feuerwehr einer solchen Größe bedarfsgerechte Möglichkeiten biete. Für die Wehr in Wallhalben bedeute der Umbau mit Sanierung, dass sie zwei Jahre lang unter erschwerten Bedingungen Dienst verrichten müsse, unter anderem begleitet von Baulärm. Im Sommer 2024, kündigte Schuck an, werde das Feuerwehrhaus für drei Wochen baubedingt gar nicht genutzt werden können. Bauprojekt drei ist das neue Feuerwehrgerätehaus in Maßweiler. Im Frühjahr 2024 soll Baubeginn sein.

Was die Fluthilfe anbelangt, wurden die 102 Feuerwehrleute geehrt, die direkt nach der Flut, aber auch im Nachgang im Ahrtal waren, um zum Beispiel in Bad Neuenahr-Ahrweiler zu helfen. Dort war eine komplette Feuerwache zum Flutopfer geworden. 48 Fahrzeuge aus Thaleischweiler-Wallhaben wurden zur Hilfeleistung ins Ahrtal geschickt. Gefordert war beim Kameradschaftsabend auch Landrätin Susanne Ganster, die neben den Flutmedaillen zahlreiche Feuerwehrehrenzeichen verleihen durfte. Weil drei Jahre lang kein Kameradschaftsabend stattgefunden hatte, wurden auch Ehrungen aus den Jahren 2021 und 2022 nachgeholt, genau wie etliche Ernennungen und Beförderungen. Bevor der gemütliche Teil des Kameradschaftsabends begann, war also erst einmal ein Ehrungs- und Beförderungsmarathon angesagt.

Die Geehrten

50 Jahre

Karl Groß, Schmitshausen

45 Jahre

Manfred Oberer, Krähenberg

Gerd Buchmann, Rieschweiler-Mühlbach

Jürgen Hampel, Schmitshausen

Norbert Klug, Schmitshausen

Günter Geiger, Wallhalben

40 Jahre

Peter Hick, Höheischweiler

Klaus Dieter Mayer, Höheischweiler

Mathias Heinrich, Petersberg

Thomas Mayer, Petersberg

Bernd Hüther, Reifenberg

Markus Semmet, Reifenberg

Manfred Borne, Rieschweiler-Mühlbach

Roland Becker, Thaleischweiler-Fröschen

Jürgen Beil, Nünschweiler

Joachim Roy, Nünschweiler

35 Jahre

Klaus Kiefer, Hettenhausen

Wolfgang Veidt, Nünschweiler

Reiner König, Obernheim-Kirchenarnb.

Torsten Karch, Thaleischweiler-Fröschen

Karsten Peifer, Wallhalben

Erik Schütz, Wallhalben

30 Jahre

Frank Landoll, Biedershausen

Markus Stegmann, Biedershausen

Dirk Nagel, Herschberg

Torsten Knecht, Höhfröschen

Marcus Raquet, Höhfröschen

Gerhard Sema, Höhfröschen

Walter Wayand, Höhfröschen

Marcus Sommer , Knopp-Labach

Marcus Steinacker , Knopp-Labach

Vera Schweitzer , Schauerberg

Franz Pfeifer, Nünschweiler

Stefan Becherer, Thaleischweiler-Fr.

Christian Dreher, Thaleischweiler-Fr.

Michael Freyer, Thaleischweiler-Fröschen

Thomas Rech, Thaleischweiler-Fröschen

Martin Epp, Weselberg

25 Jahre

Josef Schmitt , Knopp-Labach

Christian Wilhelm, Reifenberg

Oswin Schmitt, Reifenberg

Marc Weber, Rieschweiler-Mühlbach

Sven Kain, Schauerberg

Peter Laborenz, Schauerberg

Thomas Weber , Schauerberg

Maik Hampel, Schmitshausen

Florian Clauß, Thaleischweiler-Fröschen

Timo Kölsch, Thaleischweiler-Fröschen

Alexander Wagner, Weselberg

Philipp Klein, Winterbach

20 Jahre

Felix Gerhardt, Herschberg

Christian Fischer, Höheischweiler

Florian Henn, Höheischweiler

Markus Müller, Höheischweiler

Sebastian Schaaff, Höheischweiler

Benjamin David Urban, Höheischweiler

Tobias Hemmer, Krähenberg

Steffen Martin, Krähenberg

Jan Oberer, Krähenberg

Daniel Helfrich, Petersberg

Lars Bißbort, Rieschweiler-Mühlbach

Roger Burkhardt, Rieschweiler-Mühlbach

Michael Grunder, Rieschweiler-Mühlbach

Benedikt Knerr, Rieschweiler-Mühlbach

Norman Knierim, Rieschweiler-Mühlbach

René Knierim, Rieschweiler-Mühlbach

Marcel Schefsky, Rieschweiler-Mühlbach

Michael Mandel , Saalstadt

Janek Grunder, Schmitshausen

Thomas Bergener, Weselberg

Witzik Benjamin, Winterbach

15 Jahre

Jan Maurer, Herschberg

Marvin Schneider, Höhfröschen

Moritz Hammerschmidt, Nünschweiler

Lukas Zimmermann, Petersberg

Julian Zwing, Reifenberg

Jacqueline Knierim, Rieschweiler-Mühlb.

Patrick Bähr, Rieschweiler-Mühlbach

Sebastian Weber, Rieschweiler-Mühlbach

Dennis Raphael, Schmitshausen

Sebastian Groß, Wallhalben

Markus Helfrich, Wallhalben

Nico Schäfer, Wallhalben

Johannes Arndt, Weselberg

Janik Heß, Weselberg

Simon Müller, Weselberg

Marcel Rauch, Winterbach

10 Jahre

Patrick Sema, Herschberg

Nico Palm , Knopp-Labach

Christopher Arzt, Krähenberg

Marc Arzt, Krähenberg

Larissa Dincher, Krähenberg

Vera Lauer, Krähenberg

Lukas Braun , Maßweiler

Heidrun Lehmann, Obernheim-K.

Noah Simon, Reifenberg

Alina Hüther, Reifenberg

Mathias Hoffmann, Rieschweiler-Mühlb.

Hanna Bähr, Rieschweiler-Mühlbach

Florian Sties, Rieschweiler-Mühlbach

Matthias Wild, Rieschweiler-Mühlbach

Andreas Winkler, Schmitshausen

Jakob Fidyka, Thaleischweiler-Fröschen

Patrick Seidl, Thaleischweiler-Fröschen

Tristan Burkhard, Wallhalben

Luca Glöckner, Wallhalben

Jens Knoblauch, Weselberg