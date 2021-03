Elli Zimmer, Trägerin der Bundesverdienstmedaille und erste Ehrenbürgerin von Hermersberg, ist am 21. Februar im Alter von 85 Jahren gestorben. Jahrzehntelang hat sie das Leben in ihrer Heimatgemeinde geprägt, besonders das musikalische. Von der Musik hat sie als ihrer Berufung gesprochen. Über 57 Jahre lang hat sie Chöre geleitet, unter anderem den Hermersberger Kirchenchor – in den sie 1949 mit 14 Jahren eintrat – und den Maßweilerer Chor.

Elisabetha Zimmer, so lautete der Eintrag beim Standesamt. Doch so hat sie seit der Schulzeit niemand mehr genannt, hat die Hermersbergerin einmal erzählt. Mit dem Namen könne niemand etwas anfangen. Aber Elli Zimmer kannte jeder.

30 Jahre war sie Pfarrverbandschorleiterin und organisierte zum Beispiel die Kirchenmusiktage. Im Februar 2018 wurde sie als Chorleiterin des Hermersberger Kirchenchors verabschiedet. Da war sie 82 und versprach, dem Chor als Sopranistin und Organistin erhalten zu bleiben. Sie wolle aktiv bleiben, solange sie gebraucht wird, sagte sie. Die beiden Chöre in Hermersberg und Maßweiler hätten ihr immer den Rücken gestärkt.

Die Kirchenmusik prägte ihr Leben. Als noch jeden Tag eine Messe gehalten wurde, war Elli Zimmer auch jeden Tag im Einsatz, ebenso bei Hochzeiten, Beerdigungen und Taufen. Für ihre Lebensleistung wurde sie mehrfach geehrt – unter anderem mit der Speyerer Pirminiusplakette für ehrenamtliche Dienste in der Pfarrei und der Bundesverdienstmedaille.