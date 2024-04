Die Idee der Contwiger CDU-Fraktion, ein Fest für die Ehrenamtlichen im Dorf auszutragen, stieß im Gemeinderat auf positive Reaktionen. Nun sollen Kulturausschuss und Ortskartell darüber diskutieren.

Die vielen Helfer aus Vereinen und Institutionen, die bei der Organisation und Durchführung von Veranstaltungen ehrenamtlich unterstützen, sollen selbst bei einem Fest ausgelassen feiern. So lautet die Idee der Contwiger CDU-Fraktion, die auch in der Gemeinderatssitzung auf viele positive Reaktionen stieß. Volker May (SPD) betonte, dass seine Fraktion die Idee gut finde, denn „ohne Ehrenamt geht es im Dorf nicht“.

Herbert Sefrin von der FDP sprach sich dafür aus, dass „die Idee parteiübergreifend begrüßt werden soll“. Trotz Unterstützung kamen mit Blick auf den Ablauf sowie die Finanzierung Fragen auf. Alle waren sich einig, dass die Ehrenamtlichen an diesem Tag nicht hinter den Kulissen anpacken, sondern selbst als Gäste im Vordergrund stehen sollen. Über die weitere Planung soll jetzt im Kulturhaushalt und Ortskartell diskutiert werden. Dem stimmte der Rat einstimmig zu.