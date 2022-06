Mit dem Ruhestand für den Pirmasenser Forstamtsleiter Theodor Ringeisen endete auch die zwölfjährige Tätigkeit Ringeisens als Vorsitzender des Beirats für Naturschutz bei der Kreisverwaltung. Eine Arbeit, für die Ringeisen am Mittwoch mit der bronzenen Ehrenplakette des Kreises geehrt wurde.

„Sie haben mir die Arbeit immer leicht gemacht. Hier wurde nie ideologisch argumentiert“, bedankte sich Theodor Ringeisen bei den Mitgliedern des Gremiums, das aus zwölf Personen besteht, von denen die Hälfte sich aus Umweltschutzverbänden rekrutiert. Landrätin Susanne Ganster nutzte die letzte Sitzung des Beirats unter dem Vorsitz von Ringeisen, um diesen für besondere Verdienste mit der Ehrenplakette zu würdigen.

„Das machen wir nicht häufig“, betonte Ganster. Im Fall von Ringeisen sei es aber selbstverständlich gewesen, da sich dieser immer für Bürger und Naturlandschaft eingesetzt habe und dabei beispielhafte Leistungen erbracht habe. „Das hatte ich gar nicht erwartet“, meinte Ringeisen, der die Plakette stellvertretend für alle ehrenamtlich tätigen Menschen in der Region angenommen sehen will. Alle bräuchten eine Anerkennung, so Ringeisen, der sich freute, dass der Landkreis mit solchen Ehrungen zeige, dass er ehrenamtliches Engagement schätze.

Uwe Groh soll im Amt nachfolgen

Bei der Wahl zum Nachfolger von Ringeisen ging es am Mittwoch nicht so glatt. Da zu viele Mitglieder des Beirats fehlten, war das Gremium nicht beschlussfähig. Der als Nachfolger vorgesehen Uwe Groh konnte deshalb nicht gewählt werden. Groh ist 59 Jahre alt und lebt in Pirmasens. Aufgewachsen ist er in Obersimten. Seit Jahren leitet er als Kreisvorsitzender den Naturschutzverband Pollichia und sitzt für die Pollichia im Beirat für Naturschutz.