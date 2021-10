Der neue Unterstand bei der Bottenbacher Grillhütte ist fertig. Mit rund 120 Gästen wurde der Anbau am Sonntagvormittag feierlich eingeweiht.

„Wenn ich für jeden Liter Bier, der hier getrunken worden ist, einen Euro bekommen hätte, wäre ich ein reicher Mann", scherzte Bürgermeister Klaus Weber in seiner Rede zur Einweihung des Grillhütten-Anbaus. Rund 23.000 Euro hat der Anbau an die Bottenbacher Grillhütte gekostet, 75 Prozent davon kamen als Förderung aus dem Leader-Topf. Weil bereits in der bestehenden Hütte ein Grillrost eingebaut ist, soll der Anbau für Tische und Bänke einen Unterstand darstellen. Vorteil: Wenn es bei einer Feier regnet, muss nicht gleich das gesamte Fest abgesagt werden.

Weber ist von der Hilfe der Ehrenamtlichen aus dem Dorf begeistert. „Es war kein Problem, Leute zu finden", sagt er. Auch die Jugendlichen haben beim Bau des Unterstandes geholfen, die Mitglieder des Bottenbacher Jugendraumes haben sich beim Betonschaufeln Blasen an die Hände geholt, so Weber.

Eigenes Holz verbaut

Das Holz – Douglasie – kommt aus dem Bottenbacher Wald. Dort wurden die Bäume eingeschlagen und in ein benachbartes Sägewerk nach Frankreich gefahren. Zum einen ist das regional und nachhaltig, findet Weber. Zum anderen hatte das auch einen finanziellen Grund: Weil die Preise für Holz zu Bauzeiten des Grillhütten-Anbaus in die Höhe stiegen, wäre das Material kaum noch zu bezahlen gewesen, hätte den finanziellen Rahmen gesprengt. Das verwendete Douglasien-Holz biete aber noch einen weiteren Vorteil: Es hält länger als Fichten- oder Kiefernholz und sieht auch schöner aus.

Seit 30 Jahren gibt es die Grillhütte in Bottenbach. Und pünktlich zum Jubiläum ist der Anbau fertiggestellt worden. Ursprünglich ging die Idee der Grillhütte vom damaligen Bürgermeister Günther Lehner aus. Das Grundstück gehörte damals dem Zweibrücker Kurt Rücker, laut Weber der Ehrenbürger der Gemeinde. Weil damals die Finanzierung der Hütte noch nicht klar war, bekam die Gemeinde eines Morgens einen Scheck über 5000 Mark von Rücker. Zudem stellte Rücker seinerzeit der Gemeinde das Gelände zur Verfügung und sorgte finanziell für die Infrastruktur der Hütte und das Toilettenhäuschen. Die Hütte selbst wurde – wie jetzt auch der Anbau – in Eigenleistung gebaut.

Weber plant bereits, wie das Areal um die Grillhütte weiter umgebaut werden könnte. Etwa mit Seitenwänden in Zeltoptik für den neuen Anbau, die bei Bedarf geöffnet und verschlossen werden können. Zudem soll der Parkplatz neu gestaltet werden und einen kleinen Zeltplatz bekommen.