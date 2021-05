In der Bottenbacher Grundschule wurden am Samstag vier Corona-Abluftanlagen eingebaut. Die Anlagen sind mit denen der Pirmasenser Schulen baugleich, einziger Unterschied: Die Bottenbacher haben die Rohre in Eigenleistung in der Schule verlegt. Laut Bürgermeister Klaus Weber sind die Lüftungsrohre auch nach der Corona-Pandemie eine sinnvolle Investition.

Einfach alle 20 Minuten das Fenster des Klassensaals öffnen und einmal gut durchlüften, ist in der Bottenbacher Grundschule leichter gesagt als getan. Das berichtet Bürgermeister Klaus Weber am Samstag, als mehrere Handwerker aus dem Dorf deshalb in vier Sälen der Grundschule eine Corona-Abluftanlage einbauten. Die Anlage, so Weber, ist baugleich mit den, die in den Pirmasenser Schulen installiert werden. „Sie kann dreimal in der Stunde die gesamte Luft austauschen“, so Weber – pro Stunde also rund 500 Kubikmeter Luft. Während des Unterrichts soll die Anlage im Dauerbetrieb laufen. Mit dem 70-Watt-Motor kein Problem, wie der Bürgermeister betont. „Der braucht nicht mehr als eine Neonröhre, wie sie an der Decke hängen.“

Die Lüftung in den vier Klassensälen funktioniert wie folgt: Die ausgeatmete Luft wird über ein Rohr an der Klassenzimmer-Decke angesaugt und über eine kleine Öffnung am Fenster nach draußen ins Freie gebracht. Frischluft bekommt der Saal von außen, dafür reiche laut Weber bereits ein gekipptes Fenster vollkommen aus. Mit der neuen Anlage fällt das Stoßlüften – das muss in Corona-Zeiten alle zwanzig Minuten passieren – somit weg. Laut Weber ein enormer Vorteil, denn die Klassensaal-Fenster in Bottenbach sind nicht dafür gebaut, ständig offen zu stehen. Sie fallen bei einem Windstoß schnell zu und sind so eine Gefahr für die Kinder. Zudem könnten sich die Schüler an den Fensterflügeln den Kopf anstoßen. Bisher, fügt Lehrerin Beate Deutsch hinzu, mussten die Kinder deshalb bei jedem Lüften mit ihren Tischen von der Fensterwand wegrücken. Dadurch wurde jedes Mal der Unterricht unterbrochen.

Warme Luft im Sommer absaugen

Auch wenn die Corona-Pandemie irgendwann vorbei ist, sei die Abluftanlage eine nachhaltige Investition:

So soll sie laut Weber als genereller Stoßlüft-Ersatz dienen, die Kinder könnten den ganzen Unterricht über mit frischer Luft versorgt werden, das schaffe eine bessere Lernatmosphäre. Zudem könnten die Lüftungsmotoren in den Sommermonaten nachts weiterlaufen und die aufgeheizte Luft des Tages absaugen. Dann ist morgens zu Schulbeginn keine warme Luft vom Vortag mehr im Klassenraum. „Im Sommer nachts die Fenster aufzustellen, geht ja wegen des Einbruchschutzes nicht“, fügt Weber hinzu.

Handwerker aus dem Dorf haben die neue Abluftanlage ehrenamtlich in der Bottenbacher Grundschule eingebaut. „Ich finde das hier total fantastisch, wie die Dorfgemeinschaft ein Ziel verfolgt“, sagt Verbandsbürgermeisterin Silvia Seebach. Die Bottenbacher Grundschule, so Seebach, soll vorerst die einzige in der Verbandsgemeinde mit einer Abluftanlage bleiben. In der Lemberger Grundschule sei das Stoßlüften kein Problem, zudem lohne sich hier eine solche Anlage angesichts der anstehenden Generalsanierung nicht.

Viele Hilfsangebote aus dem Dorf

Die Materialkosten für die Abluftanlagen in Bottenbach liegen pro Saal zwischen 500 und 600 Euro, berichtet Weber. Lohnkosten für die Arbeiter fallen nicht an. Alles, von der Arbeitskraft bis zu Bohrmaschine und Gerüst stellten die Bottenbacher zur Verfügung. Auch die Abluftlöcher an den Fenstern machte der örtliche Schreiner ehrenamtlich. Weber erzählt in diesem Zusammenhang zudem, wie er mit Angeboten aus dem Ort überrannt wurde. „Jeder wollte helfen, ich musste die Leute teils bremsen“, sagt er. Der Grund: Zu viele Leute durften aufgrund der Corona-Regeln nicht mithelfen, zudem galt für alle Maskenpflicht. „Die Leute, die heute hier sind, sind alles gute Handwerker“, fügt Weber stolz hinzu.