An den Rad- und Wanderwegen sowie Aussichtspunkten rund um Niederschlettenbach laden viele Ruhebänke den Wanderer zum Verweilen ein. Auf einen Aufruf hin haben sich schnell Bankpaten gefunden, die sich nun darum kümmern, dass die Bänke in ordentlichem Zustand sind

Die Bänke müssen gepflegt und unterhalten werden: Mal ist ein neuer Anstrich fällig, mal müssen die Plätze frei geschnitten werden. Ortsbürgermeister Thomas Pietsch rief deshalb kürzlich die Einwohner zur Mithilfe auf, „um Bestehendes zu erhalten“. Er regte die Bürger an, eine Bankpatenschaft zu übernehmen.

Die Reaktion war doch außergewöhnlich: Innerhalb von einigen Tagen fanden sich für die 20 Rastplätze jeweils eine Familie, die eine Bankpatenschaft übernahm und sich künftig darum kümmert. Mit Freischneider und Farbtopf ging’s sofort los, wie unser Gruppenfoto am Radweg nach Erlenbach zeigt. Klaus Albrecht vom gleichnamigen Holzverarbeitungsbetrieb stellte den Bänklern die Holzfarbe kostenlos zur Verfügung. Bernhard Geier, Gertrud Leiser, Klaus Albrecht und die Firma Löfflath waren von der Aktion so beeindruckt, dass sie gleich ganz neue Bänke stifteten. Die sollen demnächst an schönen Plätzen der Gemeinde aufgestellt werden. Für die Herbstferien-Gäste ist alles bereitet.