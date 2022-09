Zu einem großen Treffen fanden sich die ehrenamtlichen Feuerwehrmänner und -frauen der Verbandsgemeinde Dahner Felsenland in Fischbach ein. Nachdem auch sie durch die Pandemie lange Zeit ausgebremst wurden, gab es an diesem Festabend einiges zu feiern.

Nach diesem für die Feuerwehren besonders anstrengenden Sommer mit den zahlreichen Bränden in Wald und Gelände stand an diesem Abend kürzlich wieder Erfreuliches auf der Tagesordnung von Wehrführer Jürgen Germann, Landrätin Susanne Ganster und Verbandsbürgermeister Michael Zwick: 51 Auszeichnungen des Landes, 31 Beförderungen und fünf Ernennungen. Übergeben wurden außerdem offiziell vier neue Fahrzeuge im Gesamtwert von etwa einer Million Euro: zwei Mittlere Löschfahrzeuge (MLF), ein Hilfeleistungsfahrzeug (HLF 10/10) und ein Kleinlöschfahrzeug (KLF) an die Feuerwehreinheiten Fischbach, Bundenthal, Dahn und Ludwigswinkel.

Geehrt für 25 Jahre

Das Silberne Feuerwehrabzeichen des Landes für 25 Jahre erhielten: Stefan Mertz, Erlenbach; Florian Keller, Busenberg; Sascha Münzberg, Ludwigswinkel; Andreas Lieber, Niederschlettenbach; Jens Hunsicker, Ludwigswinkel; Tobias Doll, Dahn; Pierre Dauenhauer, Erlenbach; Markus Behres, Erfweiler; Martin Mellein, Bundenthal; Nikolas Bauer, Rumbach; Michael Zwick, Bruchweiler-Bärenbach; Christian Rickoll, Busenberg; Christian Deusch, Bruchweiler-Bärenbach; Marc Philipp Weber, Fischbach; Marco Kluckow, Schönau; Ina May, Niederschlettenbach; Heiko Fröhlich, Schönau; Torsten Cornet, Fischbach; Patrick Cornet, Bundenthal.

Geehrt für 35 Jahre

Das Goldene Abzeichen für 35 Jahre ging an Werner Schulze, Schindhard; Andreas Keller, Bundenthal; Uwe Weippert, Rumbach; Andreas Schulze, Schindhard; Andre Mertel, Erlenbach; Helmut Amrell, Fischbach; Ulrich Haas, Bundenthal; Lionel Adelmann, Dahn; Sven Johann Geschwind, Busenberg; Markus Siegenthaler, Hirschthal; Michael Bock, Schönau; Torsten Keller, Bobenthal; Wolfgang Ellerwald und Manfred Perret aus Rumbach; Dieter Stammler, Dahn; Albert Muck, Bruchweiler-Bärenbach; Roland Kuntz, Erfweiler.

Geehrt für 45 Jahre

Das Goldene Abzeichen mit Eichenlaub für 45 Jahre erhielten: Klaus Grüny, Nothweiler; Andreas Link, Dahn; Jürgen Germann, Dahn; Ingolf Schreiber, Bruchweiler-Bärenbach; Klaus Köhler, Erfweiler; Martin Behres, Erfweiler; Manfred Brudermann, Fischbach; Stefan Dauenhauer, Dahn; Werner Keller, Bruchweiler-Bärenbach; Markus Reuther, Bobenthal; Ewald Gitzen, Fischbach; Jürgen Kindelberger, Bundenthal; Robert Burkhart, Bruchweiler-Bärenbach; Albert Laux, Bruchweiler-Bärenbach; Dieter Schmitz, Dahn.

Ernennungen

Eric Peter, Gruppenführer Bruchweiler-Bärenbach; Alfred Ganster, Gruppenführer Fischbach; Stefan Jung, Zugführer Fischbach; Torsten Cornet, Zugführer Fischbach; Jonas Zimmer, kommissarischer Zugführer Dahn.