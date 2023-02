Streitereien zwischen Eheleuten beschäftigten am Dienstag das Pirmasenser Amtsgericht. Gleich neun Vorfälle legte die Anklage dem Ehemann zur Last, von mehrfacher Körperverletzung, über Sachbeschädigung, bis zu mehrfacher Nötigung und Bedrohung.

Die neun angeklagten Vorfälle ereigneten sich über mehrere Monate. Laut Anklage soll der 59-jährige Mann seine 53-jährige Ehefrau im Juni 2021 gewürgt und ihr Mobiltelefon auf den Boden geworfen haben. Der Schaden: 100 Euro. Am Folgetag soll er ihr im Streit ins Gesicht geschlagen, sie durch die Wohnung geschubst, gewürgt und ihr mit Arbeitsschuhen mit Stahlkappen gegen das Knie getreten haben. Im Oktober 2021 soll er seine Ehefrau, nur mit Schlafanzug und Hausschuhen bekleidet, in den Garten gesperrt haben. Im Folgemonat soll er die Frau während ihrer Geburtstagsfeier an den Haaren zu Boden gezogen haben und elf Tage später mit Arbeitsschuhen ins Gesäß getreten haben.

Im Dezember soll er sie aufgefordert haben, sich entgegen ärztlichen Rates nicht im Krankenhaus untersuchen zu lassen. Wegen vorheriger Drohungen habe sie ihrem Mann gehorcht. Im Januar 2022 soll er die Frau erneut gewürgt und dabei gedroht haben: „Irgendwann bringe ich dich um“. Im April 2022 soll der Angeklagte gegenüber der Schwester seiner Ehefrau gedroht haben, seine Ehefrau umzubringen. Soweit die Anklage.

Ehemann bestreitet Vorwürfe

Der 59-Jährige bestritt die Vorwürfe im Wesentlichen. „Ich habe ihr nie weh getan“, versicherte er vor Gericht. Und er „hasse Lügen“. Im August 2020 hätten sie in seinem Herkunftsland geheiratet, erst im folgenden Mai habe die Frau nach Deutschland kommen können. Die Frau habe nur einen deutschen Pass und ein Visum haben wollen, er hingegen ein Familienleben, klagte der 59-Jährige.

Das Display des Handys habe bereits zwei Risse gehabt, als er es ihr überlassen habe, gab er an. An den Haaren habe er sie „nur gehalten“, aber nicht gezogen, als ein Anruf von einem Mann gekommen sei. Im Krankenhaus sei sie zur Untersuchung gewesen. Zu den anderen Vorwürfen meinte er: „Stimmt nicht. Warum sollte ich das tun?“

Angst vor Mann und Hund

Die Ehefrau, die aus einem anderen islamischen Land kommt als ihr Ehemann, sagte, nicht alles in der Anklage sei richtig. Sie habe ihren Mann geliebt, aber Angst vor dem Hund ihres Mannes gehabt. Deshalb sei dieser unzufrieden mit ihr gewesen. Wenn er in der Kneipe war, habe sie ihn nicht anrufen dürfen. Als sie es doch tat, weil sie Bauchschmerzen hatte, habe er sie geohrfeigt, am Hals festgehalten, ohne zuzudrücken, und gesagt: „Du musst in der Küche sitzen bis drei Uhr morgens“. Wegen ihres Anrufs habe er in der Kneipe verloren.

Die Frau erzählte detailliert viele Begebenheiten aus dem Zusammenleben, so dass die Richterin sie mehrfach ermahnte, sich auf Strafbares zu beschränken. Auch von mehrfachen Ohrfeigen und Tritten gegen Beine und Gesäß berichtete sie. „Du musst immer vor mir Angst haben“, habe er verlangt. Und sie habe Angst vor ihm gehabt, gab die 53-Jährige an. Zur Untersuchung im Krankenhaus sei sie gewesen, aber zu einem bestimmten Arzt habe sie nicht gehen dürfen.

Verfahren vorläufig eingestellt

Auf Vorschlag der Richterin und mit Zustimmung aller Beteiligten stellte das Gericht das Strafverfahren gegen den 59-Jährigen vorläufig ein. Wenn er 300 Euro an den Pakt für Pirmasens gezahlt hat, wird das Verfahren endgültig eingestellt. Andernfalls gibt es eine neue Verhandlung vor Gericht.