Martin Horn wurde am Sonntag erneut zum Oberbürgermeister von Freiburg gewählt. Der 41-Jährige stammt aus der Südwestpfalz: Er wuchs in Hornbach bei Zweibrücken auf.

Martin Horn bleibt Oberbürgermeister in Freiburg. Der parteilose Amtsinhaber erhielt 53 Prozent der Stimmen und setzte sich damit bereits im ersten Wahlgang gegen acht weitere Kandidaten durch. Er geht damit in seine zweite Amtszeit als Freiburger OB. Horns größte Konkurrentin, Monika Stein (parteilos), landete als Kandidatin eines links-grünen Bündnisses mit 30 Prozent auf dem zweiten Platz. Auf den dritten Platz kam der ebenfalls parteilose Achim Wiehle (11 Prozent). Die übrigen sechs Kandidierenden bekamen nur geringe Stimmenanteile, darunter Karl Schwarz von der AfD, der auf 2 Prozent kam. Die Wahlbeteiligung lag bei 56 Prozent.

Martin Horn, der bis zu seiner Heirat mit Nachnamen Hoffmann hieß, ist der Sohn des früheren Hornbacher Pfarrers Klaus Hoffmann. Seine Mutter, die 2017 verstorbene Ellen Hoffmann, war über 20 Jahre Mitglied der FDP-Fraktion im Hornbacher Stadtrat. Horn hat 2004 sein Abitur am Helmholtz-Gymnasium bestanden und ging 2009 nach Ludwigsburg, um dort zu studieren. Dazwischen leitete er die Jugendarbeit der evangelischen Kirchengemeinde Hornbach und war auf elfmonatiger Weltreise. In Hornbach machte er die „Jesus Inside“-Gottesdienste populär, zu denen bis zu 200 Besucher kamen. Als Martin Horn 2018 zum ersten Mal zum Freiburger OB gewählt wurde, sagte der damalige Hornbacher Bürgermeister Reiner Hohn im Gespräch mit der RHEINPFALZ: „Ganz Hornbach ist stolz auf den Martin.“ Hornbach und Zweibrücken besuche er nach wie vor regelmäßig, sagte Martin Horn vor drei Jahren im Interview mit der RHEINPFALZ.

2018 hatte Horn im zweiten Wahlgang mit 44 Prozent der Stimmen den damaligen Grünen-Amtsinhaber Dieter Salomon abgelöst. In seinen beiden OB-Wahlkämpfen wurde der parteilose 41-Jährige von der SPD unterstützt. Horns neue Amtszeit beginnt am 1. Juli.