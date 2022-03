Der ehemalige Rieschweiler SPD-Bürgermeister Heino Schuck ist neuer erster Beigeordneter der Gemeinde. Neun Ratsmitglieder stimmten dafür, dass Schuck damit die Nachfolge von Daniela Stauch einnimmt, vier Ratsmitglieder waren dagegen.

15 Jahre lang war Schuck Bürgermeister, lenkte die Geschicke der Gemeinde. Er kennt also die politischen Baustellen im Ort. Bislang war Daniela Stauch die erste Beigeordnete. Stauch war auch Vorsitzende des SPD-Ortsvereines. Anfang des Jahres kündigte Stauch an, ihr Mandat niederzulegen. Grund: berufliche Veränderungen der bisherigen Büroleiterin der SPD-Bundestagsabgeordneten Angelika Glöckner und ein damit verbundener Wohnortswechsel. Stauch arbeitet seit Januar beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge in Trier.