Eine Betrugsmasche im Internet einer Frau aus Wallhalben einen erheblichen finanziellen Schaden verursacht. Die Nutzerin einer Verkaufsplattform ist nach Angaben der Polizei nach dem Einstellen ihrer Ware zur Verifizierung ihrer Personalien per Führerschein oder Ausweis aufgefordert worden. Sie wurde anschließend über einen Link weitergeleitet und sollte die eingegebenen Daten per TAN bestätigen. Der Täter nutzte die TAN, um eine Echtzeitüberweisung vom Konto der Verkäuferin zu veranlassen. Der Frau entstand ein finanzieller Schaden in vierstelliger Höhe. Die Polizei rät, bei Anrufen oder Nachrichten mit Zahlungsaufforderungen besonders vorsichtig zu sein und verwies auf Informationen unter www.polizei-beratung.de.