Einen drastischen Einbruch beim Stromabsatz plagt den Energie- und Bäderbetrieb Hauenstein. 2021 wurden noch rund 9000 Megawattstunden verkauft. Jetzt rechnet Werkleiter Martin Pfeiffer mit 6633 Megawattstunden für das kommende Jahr. Ein Großkunde sei zu anderen Anbietern gewechselt.

In früheren Jahren hatten die sogenannten Sondervertragskunden mit großen Abnahmemengen rund 3000 Megawattstunden vom Hauensteiner E-Werk bezogen. Jetzt sind es nur noch 1000 Megawattstunden, wie Werkleiter Martin Pfeiffer bei der Haushaltsplanung des E-Werks für 2023 im Gemeinderat erläuterte. Rund 2,3 Millionen Euro will Pfeiffer im kommenden Jahr durch Stromverkauf einnehmen. Darin enthalten sind viele frühere Kunden, die jetzt in der Grund- und Ersatzversorgung deutlich höhere Tarife zahlen müssen. Rund eine halbe Million Euro kommen von dieser Kundengruppe. Die Sonderverträge bringen nur noch 100.000 Euro ein.

Ausnahmesommer im Freibad

Das Freibad trägt zum gemeinsamen Haushalt bescheidene 130.000 Euro über den Verkauf von Eintrittskarten bei. Pfeiffer kalkuliert künftig mit 40.000 Besuchern. Die 50.000 Badegäste von diesem Jahr dürften – auch bei einem Supersommer 2023 – die Ausnahme gewesen sein, da 2022 das Annweilerer Freibad geschlossen war. Die Einnahmen würden aber immerhin reichen, um das Gas zu bezahlen, das bisher für die Beheizung des Wassers und der Duschen benötigt wurde. 120.000 Euro hat Pfeiffer noch mal für den Gasbezug des Bads kalkuliert. Dazu kommen 75.000 Euro Strom und 30.000 Euro für das Wasser. Hier will der Gemeinderat möglichst 2024 schon kräftig sparen: Pfeiffer hofft, mit dem energetischen Sanierungskonzept pro Jahr 100.000 Euro an Strom- und Gas einzusparen.

Wie berichtet, soll die Heizung auf eine Wärmepumpe mit einem größeren Fotovoltaikkraftwerk umgestellt werden. Die Investition werde den Haushalt mit rund 260.000 Euro belasten. Dazu kommen weitere 100.000 Euro für das Sonnenkraftwerk auf dem Dach des Schuhmuseums, und Pfeiffer kündigte für die Folgejahre weitere Investitionen in Fotovoltaikanlagen durch das E-Werk an.

Für den Gesamtbetrieb von E-Werk und Bad kalkuliert Werkeleiter Pfeiffer mit einem Defizit von 128.000 Euro. Die Elektrizitätssparte hätte danach ein Plus von 90.000 Euro, während das Bad ein Minus von 218.000 Euro macht.