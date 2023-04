Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Schauspielend eine Zeitreise in die Geschichte unternehmen: Für Gästeführerin Gabi Martin aus Merzalben ist die Südwestpfalz ein besonderes Fleckchen Erde. Wunderschöne Landschaften, artenreiche Natur und tolle Burgen strahlen für sie eine fast magische Faszination aus. Beste Voraussetzungen, um Gäste mit ihrer Freude an der Schauspielerei in längst vergangene Zeiten zu entführen.

Zum Beispiel bei einem Ausflug in die Geschichte der Burg Neudahn. Als Bauer Felix lädt Gabi Martin dazu ein, die im 13. Jahrhundert erbaute Burg nordwestlich von Dahn