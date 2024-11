Das Schöffengericht Pirmasens hat ein Paar zu langen Haftstrafen verurteilt. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass beide mit Cannabis und zudem bewaffnet mit weiteren Drogen gehandelt haben. Die 33-Jährige und der 39-Jährige hatten Glück, dass das Verfahren nicht ans Landgericht verwiesen wurde.

Im April hatte die Polizei in der gemeinsamen Wohnung des Paares im Landkreis Südwestpfalz 2,4 Gramm Methamphetamin, 147 Gramm Amphetamin und 179 Gramm Cannabis gefunden, außerdem eine Schreckschusspistole, eine Machete und verschiedene Messer. Der 39-Jährige hatte den Besitz der Drogen eingeräumt, den Handel aber zunächst bestritten. Die Frau hatte zugegeben, Drogen konsumiert zu haben, aber behauptet, von den Verstecken und einem größeren Lager nichts gewusst zu haben.

Am zweiten Verhandlungstag am Dienstag nahm das Verfahren eine Wendung. Ein Polizeibeamter berichtete über die Auswertung der Mobiltelefone des Paares. Darauf habe es konspirative Chats gegeben mit Hinweisen auf Drogenhandel. Es sei aber unklar gewesen, wann der Handel stattfinden soll und um welche Drogen es gehen sollte. Ein anderer Beamter schilderte, dass die Eingangstür zum Anwesen besonders gesichert, der Gefrierschrank angeschlossen und die Schreckschusspistole in einem Karton beim Bett gewesen sei. Der Beamte erklärte, wie sie funktioniert, und betonte, dass sie funktionstüchtig sei. Er widerlegte damit die Behauptung des Angeklagten, die Schreckschusspistole falle auseinander. Nach einem Rechtsgespräch räumten beide Angeklagten die Vorwürfe über ihre Verteidiger vollumfänglich ein.

Geständnis führt zu „minderschwerem Fall“

Dieses Geständnis und die Tatsache, dass der Verfahrensverlauf so nicht so abzusehen war – der Vorwurf des „bewaffneten Handeltreibens“ war erst durch einen rechtlichen Hinweis ins Verfahren eingeführt worden – ließen Staatsanwältin und Gericht einen „minderschweren Fall“ annehmen. Ansonsten hätte die Strafgewalt des Schöffengerichts von vier Jahren nicht ausgereicht. Folge: Das Gericht hätte das Verfahren ans Landgericht verweisen müssen. Sie müsse „1000 Augen zudrücken“, sagte die Staatsanwältin. Auch der Richter sprach von „vielen zugedrückten Augen“.

Es gab früh den Anschein, dass die Drogen auch Einkommensquelle waren, betonte der Richter. Aus den Berichten der Bewährungshilfe ergebe sich, dass das Paar kein Einkommen und kein Bürgergeld bezogen habe und auch kein Darlehen vom Jobcenter wollte. Die Staatsanwältin hob hervor, dass man sich Drogen in der Masse nicht auf Vorrat zum Eigenverbrauch hinlegt. Mit einer Kameraüberwachung haben die Angeklagten dafür gesorgt, dass keiner ins Haus kommt und sich Zeit verschafft, um an die Waffe zu gelangen.

Wiederholungs- und Fluchtgefahr

Die Staatsanwältin wies auch darauf hin, dass bei dem 39-Jährigen absolutes Bewährungsversagen vorliege. Er sei erheblich vorbestraft (15 Eintragungen), hafterfahren und habe zur Tatzeit unter vierfacher Bewährung gestanden. Es sei nicht nachvollziehbar, wieso er so oft mit einer Bewährungsstrafe davongekommen sei. Bei einem Widerruf der Bewährungen komme so auf einen Rutsch eine erhebliche Gefängnisstrafe zusammen. Der Mann habe sich nicht bemüht, die Auflagen zu erfüllen, Arbeit zu finden und eine Therapie zu machen, wie sich aus den Berichten ergebe. Bei der Wohnungsdurchsuchung habe er zudem versucht, übers Dach zu flüchten, kreidete die Staatsanwältin dem Mann an. Auch bei der Frau sah die Staatsanwältin Wiederholungsgefahr. Auch sie ist wegen Drogenbesitzes vorbestraft.

Der 39-Jährige wurde zu einer Haftstrafe von drei Jahren und zehn Monaten verurteilt. Die 33-Jährige muss zweieinhalb Jahre hinter Gitter. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erließ der Richter Haftbefehle gegen beide Angeklagte – gegen die Frau wegen Wiederholungsgefahr, gegen den Mann zudem wegen Fluchtgefahr. Beide kamen sofort in Haft. Das Urteil gegen sie hatten sie zuvor angenommen.