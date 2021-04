Die Ortsgemeinde Thaleischweiler-Fröschen muss einen neuen Kindergarten bauen. Aktuell läuft die Standortsuche. Zwei Flächen – ehemalige Tennisplätze des TV Thaleischweiler und ehemaliges Firmengelände Gottschall – sind bereits in der Prüfung. Jetzt ist ein dritter Standort dazugekommen: ein Gelände an der Pirmasenser Straße, unweit der Integrierten Gesamtschule (IGS).

„Wir haben uns die Fläche an der IGS ab dem Bereich hinter dem letzten Haus in Richtung Höhfröschen angesehen“, sagt Bürgermeister Thomas Peifer (CDU). Dieses Gelände wurde von der Ortsgemeinde zu schulischen Zwecken an die Verbandsgemeinde übertragen, die Träger der Haupt- und späteren Regionalen Schule war. Mittlerweile ist die Schule bekanntlich eine IGS und steht in der Trägerschaft des Landkreises. Da die Fläche nicht bebaut ist, habe man das Gespräch mit dem Kreis gesucht, die Idee, dort einen Kindergarten zu bauen, vorgetragen. Der Landkreis hat den Vorschlag laut Peifer positiv bewertet. Es wurde signalisiert, dass eine kostenlose Rückübertragung des Geländes an die Ortsgemeinde möglich wäre.

Das macht das Gelände als möglichen Standort attraktiv. „Es wären einige Vorteile damit verbunden“, sagt Peifer. Neben der kostenlosen Rückübertragung der Flächen komme hinzu, dass keine Verkehrserschließung notwendig wäre, da bereits eine Linksabbiegerspur vorhanden ist, ebenso Strom, Wasser und Kanal. „Und es gibt genügend Fläche, um weitere Parkplätze zu schaffen“, unterstreicht der Bürgermeister. Die Linksabbiegerspur dient der Anfahrt zur Sporthalle. Zudem „gäbe es vielleicht weitere Synergien mit dem Betrieb der IGS“, blickt Peifer in die Zukunft.

Über dieses Gelände hat Peifer am Montag mit den Beigeordneten und Fraktionsvorsitzenden gesprochen. Auch die konnten dem Standort etwas abgewinnen. Zumal beide bisher diskutierten Flächen gegenüber dieser Variante den Nachteil haben, dass die Ortsgemeinde erst Gelände kaufen müsste. Bei den Tennisplätzen des TVT spielen zudem wasserrechtliche Fragen eine große Rolle. Das Gelände liegt im Überschwemmungsgebiet des Schwarzbaches.

Kita soll 140 Kindern Platz bieten

Unter anderem vor dem Hintergrund des neuen Kindergartengesetzes in Rheinland-Pfalz, das im kommenden Sommer in Kraft tritt, muss die Gemeinde einen neuen Kindergarten bauen. Nur so kann man den gesetzlichen Anforderungen gerecht werden, die Betreuungsangebote für alle Altersstufen vorsehen. Die Gemeinde plant einen Kindergarten, der acht Gruppen umfasst und 140 Kindern Platz bietet.

Bevor geklärt werden kann, wie der neue Kindergarten aussehen wird, muss die wichtigste Frage beantwortet werden: Wo soll er stehen? Peifer geht davon aus, dass die Vor- und Nachteile der möglichen drei Standorte in den Fraktionen intensiv diskutiert und abgewogen werden. Anfang November ist eine Ratssitzung geplant. „Dann soll die Standortentscheidung fallen“, sagt der Bürgermeister.