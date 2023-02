Vom Schneemann bis zum Osterhasen: In Bundenthal finden sich in der Ortsmitte regelmäßig jahreszeitliche Dekorationen, hergestellt und gespendet von Bundenthalern. Davon ist zuletzt jedoch manches einfach geklaut worden.

Wären sie aus Schnee, würde sich niemand Gedanken machen, wenn sie weg sind. Doch die Schneemänner, mit denen Karl-Heinz Leidner den Ort verschönert, sind aus Sperrholz ausgesägt und liebevoll angemalt. Offenbar haben sie jemandem so gut gefallen, dass er sich daran bedient hat – „einer ist verschwunden“, berichtet Leidner. Von der Weihnachtsdeko im vergangenen Jahr sind auch ein Nikolaus, eine Holzkerze und ein Engel vom Christbaum in der Ortsmitte gestohlen worden. „Es ist nicht der Materialwert, ich finde es einfach frech, dass sich da offenbar einfach jemand bedient“, sagt Leidner. „Aus dem Ort kann es eigentlich niemand sein, denn was will derjenige denn damit? Sobald er die Sachen aufstellt, würden es die Nachbarn erkennen“, meint er.

Appell: Alle sollten ein Auge auf die Deko haben

Er ist begeisterter Holzwerker. Seit einigen Jahren verschönern er und einige andere Rentner die öffentlichen Plätze im Ort mit jahreszeitlicher Dekoration. „Ich lasse mich davon nicht abhalten, trotzdem ist es ärgerlich. Jedenfalls will ich, dass, wer auch immer die Sachen mitnimmt, weiß, dass es nicht unbemerkt bleibt. Und ich würde mir wünschen, dass die Leute alle zusammen ein Auge auf die Deko haben“, sagt Leidner. Er hat sich schon überlegt, ob es daran liegen könne, dass in Bundenthal nachts die Straßenlampen aus sind und man im Schutz der Dunkelheit leichter etwas mitnehmen kann, doch mit Sicherheit sagen kann das wohl niemand. Leidner jedenfalls will weiterhin den Ort verschönern, die Osterhasen sind schon fertig und warten darauf, aufgestellt zu werden.