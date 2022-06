Die Dreiherrensteinhalle in Petersberg gehört zu den Veranstaltungsorten, bei denen die Kreisverwaltung mit Blick auf die Versammlungsstättenverordnung etliche Mängel festgestellt hat. Die Frage, ob bei künftigen Veranstaltungen die zulässige Besucherzahl auf maximal 200 begrenzt wird, vertagte der Petersberger Gemeinderat.

Der Rat habe das Thema Besucherzahl in der Halle zwar vertagt – es soll allen noch mal die Chance gegeben werden, sich mit dem Sachverhalt intensiver zu befassen – aber für die Frage, ob, und wenn ja, in welchem Umfang die Sanierung der Halle fortgesetzt werden soll, „spielt das, was die Kreisverwaltung bemängelt hat, durchaus auch eine Rolle“, sagte Thomas Schatton vom Bauamt der Verbandsgemeinde. Zum Beispiel was die Anforderungen des Brandschutzes betrifft.

Die Möglichkeit, die andere Gemeinden im Kreis schon genutzt haben – die Personenzahl zu begrenzen – „würde natürlich viel Druck wegnehmen, auch beim Thema Sanierung“, sagte Schatton mit Verweis darauf, dass der Kreis erklärt habe, dass für Veranstaltungen mit mehr als 200 Gästen eine Ausnahmegenehmigung erteilt werden könnten. Wenn für diese Veranstaltungen im Vorfeld ein Sicherheitskonzept erstellt würde.

Schon 180.000 Euro investiert

Das Schreiben an den Kreis, in dem die Gemeinde erklärt, dass künftig im Normalfall maximal 200 Leute in der Halle sind, liegt fertig vor. Entschließt sich der Rat zu diesem Schritt, „muss euer Bürgermeister nur noch unterschreiben“, sagte Schatton.

Unabhängig von dieser Entscheidung möchte die Gemeinde die 2014 begonnene Hallensanierung fortsetzen. Rund 180.000 Euro wurden zwischen 2014 und 2016 investiert, um das Dach zu erneuern, die Heizung von Öl auf Gas umzustellen, einen Teil der Fenster und Türen zu erneuern, die Fassade zum Teil zu dämmen und den Außenputz in diesen Bereichen zu verbessern.

Im Notfall auch ohne Zuschüsse sanieren

Es gibt aber noch viel zu tun. „Das ist jetzt Sache der Gemeinde zu entscheiden, ob wir das im ganz großen Rahmen angehen sollen, eine Komplettsanierung machen, oder ob nur Teile angegangen werden“, sagte Schatton. Auf der To-do-Liste stünden unter anderem die Sanierung der Toilettenanlage verbunden mit dem Einbau einer barrierefrei nutzbaren Toilette. Bürgermeister Alexander Raquet (FWG) unterstrich, dass ihm das ein ganz großes Anliegen ist, verbunden mit dem Herstellen des barrierefreien Zugangs zur Halle. Im Zweifelsfall, so Raquet, sollte man diese Arbeiten vorziehen. Und dies im Notfall auch ohne Zuschüsse. Aus seiner Sicht herrsche hier großer Handlungsbedarf. Der Rat habe ja schon einige Male darüber gesprochen und sei sich da wohl einig.

Wobei sich auch die Frage stellte, ob man die Hallensanierung nicht doch im Gesamtpaket angehen solle, denn scheibchenweise zu sanieren, berge die Gefahr, dass man von vorne wieder anfangen müsse, wenn man glaube, fertig zu sein. In puncto Zuschuss, gab Schatton als Denkanstoß mit, bevorzuge es das Land, das einmal eine große Lösung angedacht werde, als das ständig weitere Zuschussanträge gestellt werden. Für die Sanierung der Toilettenanlage und den barrierefreien Zugang waren im vergangenen Jahr Kosten von 55.000 bis 60.000 Euro ermittelt worden. Dafür müsse man aktuell sicher in Richtung 80.000 Euro einplanen, sagte Schatton.

Kommt eine Photovolatik-Anlage?

Er legte dem Rat eine Liste der Dinge vor, die an der Halle zu verbessern wären. Küche und Gastronomiebereich erneuern, Brandschutzmaßnahmen umsetzen, die Bühne sanieren, den Hallenboden erneuern, die noch nicht erneuerten Fenster und Türen ersetzen, das Mauerwerk im Halleninnern sanieren, die begonnene energetische Sanierung fortsetzen, Innentüren erneuern, Maler- und Putzarbeiten vornehmen und dann gibt es ja noch den Nebenraum im Obergeschoss, den die Gemeinde als Ratssaal-Provisorium nutzt, und Nebenräume im Untergeschoss. Alles sanierungswürdig. „Es gäbe schon einiges zu tun“, resümierte Schatton. Dazu käme noch die Gestaltung der Außenanlage, und es wäre zu prüfen, ob es mittlerweile Lösungen gibt, die es erlauben, eine Photovolatik-Anlage zu installieren. Das war aus statischen Gründen bis dato nicht machbar.

Was den Planungshorizont anbelangt verdeutlichte Schatton, dass frühestens im Herbst 2024 Baubeginn sein könnte – wenn alles optimal laufe. Mittlerweile nimmt allein die geforderte Ausschreibung der Architektenleistungen etliche Monate in Anspruch. Klappe alles, könnte im Herbst 2023 ein Zuschussantrag auf Mittel aus dem Investitionsstock des Landes gestellt werden. Würde dieser im ersten Anlauf bewilligt, wäre als Baubeginn der Herbst 2024 vorstellbar. Schatton verwies auf die Nachbargemeinden Höhfröschen und Höheischweiler, deren Anträge erst im zweiten oder gar vierten Anlauf bewilligt worden waren.

Die Fraktionen werden sich mit dem Thema intensiv befassen. In der kommenden Ratssitzung, sagte Raquet, sollen dann grundsätzliche Entscheidungen getroffen werden.