Wegen sexuellen Missbrauchs seiner damals elfjährigen Stieftochter in 24 Fällen hat das Pirmasenser Schöffengericht am Dienstag einen heute 51-Jährigen zu dreieinhalb Jahren Gefängnis verurteilt.

Am vierten Verhandlungstag sah das Gericht es als bewiesen an, dass der Angeklagte die zur Tatzeit elfjährige Tochter seiner Lebensgefährtin im Landkreis Südwestpfalz mindestens 24-mal im Genitalbereich gestreichelt hatte. Der Angeklagte hatte geschwiegen. Erst in seinem Schlusswort hatte er die Taten bestritten.

Richter: Alle Angaben „in sich schlüssig“

Richter Alexander Kolb erläuterte, Randgeschehen hätten die 18-Jährige, ihre Mutter und die 17-jährige Ex-Verlobte des 51-Jährigen gleich geschildert. Man müsse schauen, in welcher Situation sich das Mädchen damals befunden habe: Sie habe Dinge mit sich machen lassen, um in der Gunst ihres Stiefvaters zu stehen und Fernsehen zu dürfen. Sie hatte eingestanden, dass sie dem Mann auch angeboten habe, sie intim zu berühren, wenn sie ihre Sendungen im Fernsehen schauen dürfe. Alle Angaben seien „in sich schlüssig und nachvollziehbar“, so der Richter. Es seien bei allen Zeugen keine Belastungstendenzen erkennbar gewesen. Hingegen sei die „manipulative Ader des Angeklagten“ von seiner jungen Ex-Verlobten bestätigt worden. Der hatte er einen längst verstorbenen Anwalt als seinen Verteidiger genannt. Als sie ihm das vorhielt, soll er ihre Klamotten in den Hof geworfen und die Beziehung beendet haben.

Staatsanwältin fordert Gefängnisstrafe

Staatsanwältin Anja Neufing hatte in ihrem Plädoyer betont, dass die heute 18-Jährige „nur so von Details gesprudelt“ habe. So etwas könne man sich nicht zurechtlegen. So habe sie zitiert, was der Mann alles zu ihr gesagt habe, um sie systematisch psychisch niederzumachen. Und er habe ihr gedroht, dass sie „aus der Familie komme“. Dabei sei der Mann anfangs für sie ein sehr guter Vaterersatz gewesen. Sie habe auch emotional reagiert, als es um sexuelle Dinge ging. Die von ihr geschilderten sexuellen Praktiken und Details habe auch die Ex-Verlobte aus ihrer Beziehung mit dem Mann berichtet. Die Staatsanwältin plädierte auf drei Jahre und neun Monate Gefängnis.

Verteidiger fordert Freispruch

Verteidiger Joachim Brunke behauptete, das Ergebnis der Beweisaufnahme sei fehlerhaft zustande gekommen. Es seien nicht alle Beweise erhoben worden. Es hätte weiter nachgeforscht werden müssen, ob das Mädchen an einer krankhaften Anpassungsstörung leidet, ob sie bei ihrer Aussage beeinflusst wurde und ob sie real oder nur vermeintlich Erlebtes erzählt habe. Seine diesbezüglichen Beweisanträge hatte das Schöffengericht zurückgewiesen. Dem Angeklagten sei ein „viel zu kurzer Prozess gemacht worden“, klagte er.

Brunke forderte Freispruch für seinen Mandanten und eine Entschädigung für die Hausdurchsuchung. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.