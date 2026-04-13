140 Jahre Schuhfabrikation in Hauenstein: Der dreitägige Schuhmachermarkt bietet Musik, Ausstellungen, Mitmach-Aktionen – und freien Eintritt bei allen Veranstaltungen.

Vor 140 Jahren gründeten die Brüder Karl-August und Anton Seibel, die ihren Lebensunterhalt unter anderem als Hausierer mit religiösen Bildern verdient hatten, in ihrem Heimatort Hauenstein die erste Schuhfabrik – ein Schritt, dem viele weitere folgten. Dieses Jubiläum ist Anlass für den dreitägigen Schuhmachermarkt – wie zuletzt im Jahr 2006 –, der im gesamten Ort gefeiert wird.

Festmeile als Zentrum der Aktivitäten

Für die Zeit von Freitag bis Sonntag, 29. bis 31. Mai, lädt das Schuhdorf zu einem bunten Programm in der Schuhmeile, im Deutschen Schuhmuseum und im Ortskern ein: Musik auf mehreren Bühnen, Ausstellungen, die rollende Schuhfabrik und ein breites Angebot für Kinder. Zudem soll die eingeschlafene Partnerschaft mit Chauffailles wiederbelebt werden; rund 50 Gäste aus dem Städtchen im Burgund werden erwartet.

Ein ehrenamtlicher Arbeitskreis organisiert das prall gefüllte Wochenende. Auftakt ist am Freitag, 29. Mai, im und um das Museum in der Turnstraße – mit Livemusik, Grillspezialitäten und Barbetrieb. Am Samstag und Sonntag bildet die Festmeile das Zentrum der Aktivitäten. Sie erstreckt sich als Fußgängerzone vom Pfälzer Hof über den Marktplatz bis zum Lorenz-Wingerter-Platz mit Zwicker-Denkmal. Auch die Schuhmeile bietet an beiden Tagen zusätzliche Attraktionen.

Auch „Anonyme Giddarischde“ sind dabei

Zwischen Schuhmeile und Schuhmuseum fährt ein Shuttle-Service mit dem Schobbebähnel. Auf den Bühnen werden auch überregional bekannte Bands erwartet, etwa die „Anonyme Giddarischde“ mit ihrem „Palzlied“, die Gruppen „From da Soul“, „Brass Connection“, „Acoustic Vibration“ und „The Spell“. Ein besonderes Erlebnis verspricht „Zammesinge“ mit Markus Eisel und Sascha Kleinophorst – eine Karaoke-Variante in großer Runde, die das Schuhdorf zum Mitsingen bringen soll.

Zum Programm zählen außerdem ein ökumenischer Gottesdienst mit dem Musikverein, Dance-Performances, Kunst- und Bilderausstellungen, eine Talkrunde, eine „Schuhlympiade“ und eine Zaubershow. Abseits der Bühnen locken Ballonmodellage, Riesen-Seifenblasen, Stelzenläufer, die Aktion „Paint the Riesenpumps“ und ein Flohmarkt. Kinder und Jugendliche können beim Familientag am Sonntag an Spielstationen – unter anderem von der Feuerwehr und dem Technischen Hilfswerk (THW) – mitmachen oder auf Schnitzeljagd gehen.

Schon mehr als 200 Helfer haben zugesagt

Dass ein so umfangreiches Programm zusammengestellt werden konnte, ist nach Angaben des Arbeitskreises nur möglich, weil zahlreiche Sponsoren helfen, die Kosten zu tragen. Kommerzielle Caterer bieten eine abwechslungsreiche Speisekarte. Die Vereine der Verbandsgemeinde betreiben gemeinsam die Getränkestände, um gleiche Chancen für alle zu schaffen und Streit um Standorte zu vermeiden.

Dabei wird auch Gemeinschaft demonstriert: Die Vereine stellen Helfer, der Erlös wird je nach geleisteten Einsatzstunden verteilt. 20 Vereine sind beteiligt, mehr als 200 Helfer haben bereits zugesagt. Die Schichtpläne sollen bis Mitte April stehen. Der Eintritt zu allen Veranstaltungen ist frei. Weitere Infos gibt es unter www.schuhmachermarkt.de, Fragen können an schuhmachermarkt@hauenstein.de gerichtet werden.