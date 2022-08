Viel Live-Musik erwartet am kommenden Wochenende Besucher des Dahner Kurparks. Von Freitag bis Sonntag feiert die Dahner mit ihren Gästen dort das Parkfest.

Unter dem Motto „Dahn feiert“ lädt die Stadt Dahn zusammen mit der VR Bank Südlich-Weinstraße-Wasgau und Radtkes Getränke-Center von Freitag, 19. August, bis Sonntag, 21. August, in den Kurpark ein. Das Fest, das viele Unterstützer durch ihre Spenden erst ermöglicht haben, startet am Freitag um 18 Uhr mit einem DJ Duo, bis die Showtanzgruppe des Karnevalvereins Elwetritsche mit einem Show-Act aus der Musical-Szene unterhalten wird. Um 20 Uhr wird dann die Band Saftwerk für Partystimmung sorgen. Saftwerk bietet Rock und Fetenhits für ein mitsingendes Publikum. Sich selbst nicht ganz so ernst zu nehmen und viel Spaß mit dem Publikum haben: Das sind Markenzeichen der bekannten Deutsch-Rock-Coverband. Am Samstag beginnt das Fest ebenfalls um 18 Uhr mit DJs aus der Region zur Einstimmung auf die Hauptband. Um 20 Uhr startet Brass Machine, eine ebenfalls bekannte professionelle Coverband mit unverwechselbarem Bläser-Sound.

Musik an drei Tagen

Der Sonntag startet um 10 Uhr mit einem musikalischen Frühschoppen. Um 14 Uhr wird die Band The Oh’ Jesses aufspielen. Die Band aus der Südwestpfalz setzt sich für viele soziale Zwecke ein und spendet für hilfsbedürftige Menschen. Die Band ist seit 2016 zusammen und hat ihre Liebe zu Classic Rock, Blues und Pop bei etlichen Live-Konzerten immer wieder unter Beweis gestellt. Sie hat einen raketenartigen Start hingelegt, was zahlreiche Zeitungsartikel, Fanpost aus USA, Australien und aus vielen Regionen Deutschlands bestätigen.

Zum Abschluss ab 17 Uhr dürfen sich die Besucher auf die Band Birch Tree freuen. Schon beim Pfingstfest im Juni haben die Musiker das Publikum begeistert. Birch Tree ist eine neu zusammengefundene Band aus der Südwestpfalz. Die fünf erfahrenen Musiker haben sich zum Ziel gesetzt, das zu spielen, was ihnen Spaß macht – arrangiert für den überwiegend weiblichen Gesang. Ihr Repertoire ist umfangreich – von Rock-Klassikern über Funk und bis zu aktuellen Hits.

Von der Cocktailbar bis zum Grillabend

Für die Verpflegung der Festbesucher ist an allen Tagen gesorgt. Das Haus des Gastes wird am Samstag einen mediterranen Grillabend anbieten (Reservierung empfohlen). Auf dem Festgelände wird die Metzgerei Andelfinger präsent sein, zudem werden Dampfnudeln und Donats angeboten. Mit Getränkeständen sind der Geselligkeitsverein, der KVE und die „Weinkiste“ vor Ort. Anlässlich des Jubiläums der VR-Bank Südliche Weinstraße-Wasgau organisiert diese eine Cocktailbar mit Lounges. Für die Bewirtung werden die Mitglieder vom KVE Dahn sorgen. Für Kinder gibt es ein kleines Karussell, Pfeil- und Dosenwerfen und ein Glücksrad.