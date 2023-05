Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Hat ein Wolf drei Schafe auf einer Weide bei Schmitshausen gerissen? Oder war es ein Luchs oder ein Hund? Fest steht: Im Juli war ein Wolf in der Südwestpfalz unterwegs.

Drei Schafe eines Schmitshauser Landwirtes wurden in der Nacht zum 28. Juli gerissen, ein weiteres musste schwer verletzt eingeschläfert werden. Die Nachricht machte am Wochenende in den Dörfern auf