Gleich dreimal innerhalb von gut zwei Monaten ist in der Maßweiler Siedlung ein Wasserrohr geplatzt. Laut Werkleiter Joachim Becker wird nun darüber nachgedacht, die Leitung grundlegend zu erneuern.

Zwei Rohrbrüche ereigneten sich in der Nacht zum 29. Juni, der dritte folgte vor rund zwei Wochen. „Das ist viel“, sagte Becker im RHEINPFALZ-Gespräch. Ende Juni platzten fast zeitgleich ein Rohr in der Ring- und eines in der Mittelstraße. Ortsbürgermeister Herbert Semmet hatte das damals mit den Worten kommentiert, das sei „wie ein Sechser im Lotto“ − natürlich in negativer Hinsicht. Den dritten Schaden gab es nun erneut in der Mittelstraße, nur wenige Meter vom ersten Rohrbruch entfernt. Laut Semmet sind die Wasserleitungen in Fabrik- und Mittelstraße sehr alt. „Deshalb wird es immer wieder zu Rohrbrüchen kommen.“ Anders stellt sich die Situation auf dem Teilstück der Ringstraße von der Mittelstraße bis zum Feldweg „Winkel“ dar: Dort wurden vor einigen Jahren die Leitungen rundum saniert.

In naher Zukunft wird die Fabrikstraße ausgebaut, dann werden die dortigen Leitungen mit erneuert. Zudem sollen Semmet zufolge noch die Rohre auf dem Abschnitt der Ringstraße zwischen Fabrik- und Mittelstraße ausgetauscht werden. Bei Letzterer wird Werkleiter Becker zufolge nun ebenfalls über eine Sanierung der Wasserleitung nachgedacht – in diesem Fall als separate Maßnahme. Genauere Pläne gebe es aber für die Mittelstraße noch nicht, auch sind dafür bislang keine finanziellen Mittel in den Haushalt eingestellt. Das Vorhaben ist somit aktuell noch mehr eine Idee denn ein konkretes Projekt.