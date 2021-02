Die Feuerwehren der Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Wallhalben haben am Wochenende neue Fahrzeuge bekommen. Die Wehrführer Harald Borne (Rieschweiler), Dirk Oster (Obernheim-Kirchenarnbach) und Matthias Sieber (Höheischweiler) haben sie am Freitag in Merxheim, zwischen Idar-Oberstein und Bad Kreuznach, abgeholt.

Laut Harald Borne, der auch Wehrleiter der Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Wallhalben ist, dienen die neuen Autos in erster Linie dem Transport von Personal und Material im geringen Umfang als Nachschubfahrzeuge neben den örtlichen Löschfahrzeugen. Außerdem stehen sie den Jugendfeuerwehren zur Verfügung. Die Fahrzeuge seien mit einer Funkausstattung und einem kleinen Tisch versehen und ließen sich auch für Führungsaufgaben an den Einsatzstellen verwenden. Dank der Sondersignal- und Heckwarneinrichtung und einer auffälligen Heck-Warnbeklebung könne man mit den Autos auch Einsatzstellen absichern.

„Die Beschaffung dieser Fahrzeuge ist der Auftakt einer Reihe von Neubeschaffungen, die für die Feuerwehren der Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Wallhalben in den nächsten Jahren vorgesehen sind“, kündigt Wehrleiter Borne an. Der Verbandsgemeinderat habe im Oktober den Auftrag für den Kauf der Mannschaftstransportfahrzeuge auf Basis eines Ford Transit erteilt. Nach einer Liefer- und Bauzeit von nur vier Monaten habe man sie nun in Dienst gestellt werden. Die Schlüsselübergabe fand am Freitag bei der Firma Lersch-Kessel in Merxheim statt.