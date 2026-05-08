Drei neue Bauplätze stehen „Hinterm Kauengarten“ in Winterbach zur Verfügung. Die private Erschließung des Baugebiets ist abgeschlossen.

Sämtliche bisher angefallenen Kosten hat Grundstückseigentümer Jörg Klein aus dem Ortsteil Niederhausen getragen. Der öffentliche Verkehrsraum samt Straßenbeleuchtung wurde nun an die Ortsgemeinde übergeben. Für die neue Fahrbahn in Verlängerung der Gartenstraße, die Kanal- und Wasserleitungen sowie für die Leerrohre fürs Internet besteht eine Gewährleistungsfrist von vier Jahren. Die Pflasterung hat die Baufirma Staab aus Schmitshausen ausgeführt. Die Abnahme habe zu keinen Beanstandungen geführt, erläuterte Ortsbürgermeister Andreas Weizel.

Die jeweils 700 Quadratmeter großen Grundstücke liegen am Hang nur 200 Meter vom Wald entfernt, mit Blick in die Talaue am Ortsausgang von Niederhausen in Richtung Oberauerbach. Auf der gegenüberliegenden Talseite befindet sich das Baugebiet „Am Mühlberg“ auf Kleinbundenbacher Gemarkung. Interessenten können sich an den Grundstückseigentümer wenden.