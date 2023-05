Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Kleinbundenbach will einen eigenen Kindergarten bauen. Das Projekt steht noch am Anfang. Im Dorf bieten sich drei Grundstücke als Standorte an. Um herauszufinden, welches für einen Kindergarten am besten geeignet ist, will der Gemeinderat am Dienstagabend eine Projektstudie in Auftrag geben. Ein Standort ist in der Ortsmitte, zwei weitere liegen in der Nähe der Reithalle.

„Es gibt drei Plätze, die in der nähere Auswahl sind“, sagt Ortsbürgermeister Manfred Gerlinger. „Unser Wunsch wäre an der Reithalle“, räumt er ein, fügt