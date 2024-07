Am Freitag wurde die Feuerwehr gegen 14.45 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der L 700 an der Abfahrt nach Hornbach zur B 424 gerufen. Dort waren drei Fahrzeuge in der Kreuzung zusammengestoßen. Drei leicht Verletzte wurden vom Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle, sperrte sie ab und nahm auslaufende Flüssigkeiten der beteiligten Fahrzeuge auf, bis die Straßenmeisterei vor Ort war und die Fahrbahn reinigte. Im Einsatz waren die Löscheinheit Hornbach und die Feuerwehreinsatzzentrale der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land. 25 Feuerwehrleute waren mit zwei Fahrzeugen ausgerückt. Der Gesamtschaden beträgt laut Polizei rund 25.000 Euro.

Verursacht hatte den Unfall ein 18-Jähriger, der die L 700 von der französischen Grenze her in Richtung Flughafen Zweibrücken befuhr. An der Einmündung nach Hornbach wollte er nach links abbiegen, übersah dabei einen entgegenkommenden Wagen und stieß mit diesem zusammen. Durch den Aufprall wurde dieses Auto auf einen weiteren Wagen geschleudert, der von Hornbach kommend an der Einmündung darauf wartete, auf die L 700 einzubiegen. Das teilt die Polizei mit.